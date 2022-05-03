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Военная операция на Украине ,  
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Папа римский рассказал о словах Орбана о плане России закончить операцию

Папа римский: Орбан сообщил о планах России окончить спецоперацию на Украине к 9 мая
Президент Венгрии Орбан сообщил понтифику о планах Москвы завершить спецоперацию на Украине к 9 мая. Глава МИД России Лавров говорил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под День Победы
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Andrew Medichini / AP)

Папа римский Франциск рассказал в интервью газете Corriere della Sera, что президент Венгрии Виктор Орбан сообщил ему, что Россия планирует завершить специальную военную операцию на Украине к 9 мая.

«Орбан, когда я встретил его, сказал мне, что у русских есть план, что 9 мая все закончится. Я надеюсь, что это так», — сказал понтифик. Он назвал себя пессимистом, но подчеркнул, что необходимо сделать все возможное для завершения военных действий.

Лавров заявил, что окончание спецоперации не будут подгонять под 9 мая
Политика

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая. По его словам, темпы спецоперации на Украине зависят «от необходимости минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».

До этого Лавров говорил, что условием для окончания военных действий на Украине является достижение поставленных целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он назвал ее целями денацификацию, демилитаризацию страны и защиту жителей Донбасса от геноцида.

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В конце марта начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской сообщил, что российские войска заняли более 90% территории ЛНР и почти половину ДНР, а также установили контроль над Херсонской областью и большей частью Запорожской области.

Министр обороны Сергей Шойгу отметил существенное снижение боевого потенциала украинских ВС, а потому, по его словам, теперь есть возможность сосредоточиться на достижении главной цели — освобождении Донбасса.

Тем не менее 22 апреля заместитель командующего войсками ЦВО по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев сообщил, что в ходе второй фазы спецоперации российские военные собираются взять под контроль Южную Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы, которые связаны с проведением спецоперации.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Папа Римский Виктор Орбан Россия Военная операция на Украине 9 Мая
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