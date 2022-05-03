Путин заявил Макрону, что Москва открыта к диалогу с Киевом

Представители Киева на переговорах проявляют «непоследовательность и неподготовленность» к серьезной работе, однако Россия открыта для диалога, утверждает Путин

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / AP)

Россия открыта к ведению переговоров с украинской стороной, несмотря на «непоследовательность и неподготовленность» представителей Киева к серьезной работе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает пресс-служба Кремля.

«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями», — говорится в сообщении.

Страны Евросоюз игнорируют «преступления украинских силовиков» и массированные обстрелы ими городов и населенных пунктов в Донбассе, заявил во время разговора Путин, выразив уверенность, что западные государства способны приложить усилия для «прекращения этих злодеяний». Российский президент отметил, что этого можно достичь, «оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», сообщили в Кремле.

Путин также рассказал французскому коллеге о «об освобождении Мариуполя» и рассказал о процессе эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь».

Макрон во время разговора сообщил об обеспокоенности из-за «возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности». В ответ на это Путин заявил, что эта ситуация осложняется в первую очередь из-за международных санкций против России. Президент России также указал на значимость беспрепятственного функционирования мировой транспортной и логистической инфраструктуры.

Разговор Путина и Макрона продлился 2 часа 10 минут, сообщил ранее журналист BFM Патрик Сос.

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В конце апреля французский лидер обсудил ситуацию на Украине с президентом страны Владимиром Зеленским, разговор длился около часа. Макрон рассказал, что всего Киеву передали 615 т оборудования, и пообещал во время своего второго президентского срока увеличить объемы поставок военных и гуманитарных грузов. Прежде он говорил, что Франция готова стать для Украины гарантом безопасности при условии вывода с ее территории российских войск.

Гарантии безопасности для Украины стали одним из требований Киева на переговорах с Москвой, первые раунды встреч делегаций прошли в конце февраля в Белоруссии. Наибольшего прогресса стороны достигли спустя месяц, во время встречи в стамбульском дворце Долмабахче.

Путин назвал результаты встречи прорывом. Турецкий президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров заявил, что они передали значительный «импульс процессу установления мира». Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва сделала «два огромных шага к миру».

После событий в городе Буча украинская сторона сообщила об изменении эмоционального фона на переговорах. «Это накладывает определенный отпечаток», — сказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, пояснив, что жители страны стали негативнее относиться к любой переговорной концепции.