Папа римский призвал патриарха Кирилла к миротворчеству для Украины

Понтифик поздравил главу РПЦ с Пасхой и выразил надежду, что они станут «истинными миротворцами» для «раздираемой войной Украины». Он призвал патриарха молиться друг за друга

Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой. Текст телеграммы опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Понтифик назвал патриарха «дорогим братом» и призвал его молиться друг за друга. «Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны», — говорится в сообщении.

В июне в Иерусалиме должна была состояться встреча глав католической и Русской православной церквей. Но 22 апреля папа римский заявил, что ее пришлось отложить. «Наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — пояснил он. Папа римский выразил сожаление в связи с отменой планов и назвал свои отношения с патриархом «очень хорошими». В РПЦ сказали, что будут ждать благоприятного момента для встречи.

На Украине с 24 февраля проходит российская военная операция. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и ввел военное положение.

В марте глава католической церкви поговорил с патриархом Кириллом по видеосвязи, они обсудили ситуацию на Украине. В звонке также участвовал архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Стороны выразили надежду на «скорейшее достижение справедливого мира». 20 марта папа римский заявил о необходимости остановить боевые действия: «Бессмысленные массовые убийства, злодеяния повторяются каждый день, и этому нет оправдания». В католическое Вербное воскресенье он призывал к пасхальному перемирию на Украине.

Патриарх Кирилл в своем пасхальном послании призвал молиться за торжество мира, когда «в сердцах многих людей поселилась ненависть», а мир «раздираем конфликтами и противоречиями».