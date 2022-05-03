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Политика ,  
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Из антикоррупционной службы Казахстана уволили Ербола Назарбаева

Ербола Назарбаева, которого казахские СМИ называют племянником экс-президента страны Нурсултана Назарбаева уволили в апреле из Антикоррупционного агентства. Об этом объявили в связи с публикацией видео с тонированным автомобилем
Фото: antikornews / Telegram
Фото: antikornews / Telegram

Из казахского агентства по противодействию коррупции уволили Ербола Назарбаева, которого местный Forbes называет племянником бывшего президента республики Нурсултана Назарабева, об этом говорится на сайте ведомства.

Ербол Назарабаев был заместителем главы Специального департамента агентства, глава ведомства освободил его от должности 26 января. Спустя около двух месяцев, 14 апреля, его уволили из органов Антикоррупционной службы, указано в публикации пресс-службы агентства.

В ведомстве отметили, что сообщении об увольнении Назарабаева опубликовано «в связи с распространяющимся в пабликах видео», без уточнения, о какой видеозаписи идет речь.

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Нурсултан Назарбаев

По данным порталов Orda.kz, Vlast.kz Turantimes.kz, речь идет о видеозаписи, на которой сотрудники полиции останавливают автомобиль с тонированными стеклами, который связывают с Ерболом Назарабаевым, сыном брата экс-президента Болата Назарбаева. Видеозапись опубликовал Telegram-канал ресурса для создания онлайн-петиций EGOV.PRESS. По данным канала, молодой человек, который на видеозаписи садится за водительское кресло автомобиля — Ербол.

Портал Orda.kz отмечает, что достоверно известно о существовании Нурбола Назарабаева, сына Болата Назарабаева. Причем в отчете от января 2019 года об аффилированных с «Алматинским заводом тяжелого машиностроения» лицах значится Ербол Болатович Назарабаев, пишет портал, тогда как в отчете от апреля 2016 года в списке аффилированных лиц упоминался Нурбол Болатович Назарабаев. Вместе с этим их даты рождения полностью совпадают — 14 ноября 1983 года.

Решение об освобождении Ербола Назарабаева от должности принял возглавлявший агентство в январе 2022 года Марат Ахметжанов, сейчас он занимает пост главы МВД. При этом уволил Назарабаева из ведомства действующий председатель агентства Олжас Бектенов.

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Нурсултан Назарабаев возглавлял Казахстан около 30 лет, он покинул пост президента в марте 2019 года, сохраняв ряд привилегий в качестве обладателя уникального статуса первого президента страны, которые были закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы», принятом в 2000 году. В 2010 году он получил титул елбасы — лидер нации.

В январе этого года в Казахстане прошли массовые протесты, которые переросли в беспорядки, столкновения бои и захваты правительственных зданий. В числе требований протестующих был уход Назарабаева из политики. После того, как протесты были подавлены, три зятя елбасы, его племянник и другие родственники лишились занимаемых постов, а нынешний казахский президент Касым-Жомарт Токаев пообещал провести в стране масштабные реформы.

В конце января сенат Казахстана предложил скорректировать закон о первом президенте, чтобы больше не согласовывать с ним ключевые направления внешней и внутренней политики. Назарабаев покинул пост главы правящей партии «Нур Отан», ее затем переименовали в «Аманат». Согласно готовящимся поправкам в Конституцию Казахстана, первый президент лишится большинства персональных привилегий.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Нурсултан Назарбаев Казахстан антикоррупционное бюро
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