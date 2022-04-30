Медведев оценил статью Шольца словами «Европа мельчает»

Канцлер Германии Шольц написал в статье, что «действия Владимира Путина направлены против всего, что составляет демократию». Медведев счел его материал «посредственным» и добавил, что такой подход не поможет ему войти в историю

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «посредственной» статью канцлера Германии Олафа Шольца для издания Welt.

«Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <...> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал он в Telegram.

По мнению Медведева, подобный подход не поможет Шольцу войти в историю и стать лучше «любимой немцами» бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — заключил Зампредседателя Совбеза России.

Ранее Шольц опубликовал материал в газете Welt, в котором заявил, что «действия Владимира Путина направлены против всего, что составляет демократию».

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