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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил, что Украина «садится на шею» Европе

Зампред Совбеза Медведев: Украина «садится на шею» европейским спонсорам
Медведев также предостерег лидеров Франции, Германии, Италии и других стран после внесения премьера Венгрии Орбана в базу «Миротворец» как «антиукраинского пропагандиста». «Берегитесь. Вы тоже под подозрением!» — отметил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Украина все более «бесцеремонно садится на шею» своим «европейским спонсорам», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что Вашингтона Киев пока «побаивается».

Зампред Совбеза сыронизировал, что «жадные европейские лидеры» не хотят «раскошеливаться» в той степени, в которой требует Украина. На этом фоне некоторых из них начали вносить в базу украинского сайта «Миротворец», в том числе президента Хорватии Зорана Милановича и премьера Венгрии Виктора Орбана.

«Типа не понимают сирые своего счастья, не любят Украину в полную силу. Нате вам, теперь вы наши враги! Страдайте!» — добавил Медведев.

Он также предостерег президентов и премьер-министров Франции, Германии, Италии и других стран. Медведев допустил, что скоро в столицах европейских стран «украинские нацисты» будут «отделять агнцев от козлищ».

Сайт «Миротворец» создали в 2014 году. На нем размещаются персональные данные людей, которых авторы портала считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт заблокирован в России.

Орбан попал в базу «Миротворца» как «антиукраинский пропагандист»
Политика
Виктор Орбан

Ранее 2 мая Орбан появился в базе сайта «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист» и «соучастник российских преступлений». Причиной, по которой политика внесли в этот список, стал отказ пропускать военную помощь для Киева через Венгрию.

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С начала военной операции России на Украине Орбана не раз критиковали западные и украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не просил Будапешт о конкретной помощи, но не получил «даже того, что делают все остальные».

Венгрия отказалась поставлять Украине оружие почти сразу после начала военных действий. Орбан отмечал, что страна не будет вмешиваться в конфликт и отстаивает только свои национальные интересы. При этом Орбан пригласил Путина провести мирные переговоры с Зеленским в Будапеште.

В начале апреля премьер-министр Венгрии причислил Зеленского к своим противникам.

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Дмитрий Медведев Европа Украина «Миротворец»
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