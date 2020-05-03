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Трамп обрадовался появлению Ким Чен Ына на публике

Американский президент спустя сутки после отказа прокомментировать ситуацию с появлением главы КНДР на публике все же высказался на эту тему. «Рад видеть, что он вернулся и хорошо себя чувствует», — сказал Трамп
Дональд Трамп (слева) и Ким Чен Ын (справа)
Дональд Трамп (слева) и Ким Чен Ын (справа) (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о появлении лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике впервые за последние 20 дней.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся и хорошо себя чувствует», — написал американский лидер в Twitter.

Глава КНДР перестал появляться на публике в середине апреля, на что обратили внимание несколько СМИ. Телеканал CNN сообщал, что Ким Чен Ын в последний раз выходил в свет 11 апреля и пропустил торжественную церемонию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Позднее появилась информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына и проведении операции на его сердце. Также в Сети публиковались записи о том, что северокорейский лидер и вовсе умер.

СМИ показали фото с Ким Чен Ыном на фоне сообщений о его отсутствии
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Ким Чен Ын

Как писало японское издание Shukan Gendai, Ким Чен Ыну стало плохо во время рабочей поездки, после чего его увезли на скорой, делая массаж сердца. Южнокорейское издание Daily NK, ссылаясь на источники, сообщало, что лидера КНДР прооперировали 12 апреля в специализированной больнице, предназначенной для высшего руководства страны. На операцию, по словам собеседников издания, были вызваны лучшие хирурги из пхеньянских клиник. В свою очередь, Reuters со ссылкой на три анонимных источника сообщил, что власти Китая отправили в Северную Корею группу медицинских специалистов, которые должны были консультировать Ким Чен Ына по курсу реабилитации.

СМИ сообщили о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ына на публике
Политика
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Накануне, 2 мая, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын впервые за последние 20 дней появился на публике. Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) передавал, что глава КНДР появился на открытии завода по производству удобрений. Трамп, узнав об этом, заявил: «Я бы предпочел пока это не комментировать».

Ким Чен Ын поднялся на коне на священную корейскую гору. Фоторепортаж
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Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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