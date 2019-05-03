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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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Осужденную по делу Ким Чен Нама отпустили через месяц после приговора
Последнюю осужденную по делу об убийстве брата северокорейского лидера выпустили на свободу. Приговор девушке вынесли всего месяц назад, согласно ему в заключении она должна была провести еще год

Малайзийские власти отпустили на свободу гражданку Вьетанама Доан Тхи Хыонг. Месяц назад она была осуждена по делу об убийстве единокровного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нама, сообщают CNN и Reuterts.

Девушка, отмечает телеканал, стала последней фигуранткой этого производства, которая была освобождена из тюрьмы.

По словам ее адвоката, Доан Тхи Хыонг выпустили в пятницу, 3 апреля, утром. Представитель тюрьмы в свою очередь рассказал CNN, что девушка уехала в службу иммиграции. В ближайшие часы она вернется домой во Вьетнам, отметил собеседник канала.

Приговор Доан Тхи Хыонг малайзийский суд вынес 1 апреля. В соответствии с ним за участие в убийстве Ким Чен Нама гражданка Вьетнама должна была провести в тюрьме 3 года и 4 месяца. Срок заключения для девушки должен был отсчитываться с момента ее задержания в феврале 2017 года. Из этого следовало, что на свободу Доан Тхи Хыонг должна была выйти через год. Почему ее выпустили раньше, CNN и Reuterts не уточняют.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: убийство Ким Чен Нама, Ким Чен Ын, Убийство
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