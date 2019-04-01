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В Малайзии вынесли приговор фигурантке дела об убийстве брата Ким Чен Ына
Женщина, распылившая яд в лицо опальному брату лидера КНДР, получила три года заключения. Обвинения в преднамеренном убийстве с нее сняли. По версии защиты, ее ввели в заблуждение и она не знала о том, что участвует в убийстве
Доан Тхи Хыонг (в центре) (Фото: Lai Seng Sin / Reuters)

Малайзийский суд приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы за участие в убийстве брата лидера КНДР — Ким Чен Нама, сообщает The Star.

С Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в непосредственном убийстве мужчины. По предложению прокуратуры суд переквалифицировал обвинение и вынес приговор по статье «Причинение вреда здоровью с использованием общеопасного оружия или средств». После этого вьетнамка признала себя виновной. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы, в то время как по статье об убийстве Доан Тхи Хыонг грозила смертная казнь.

Срок тюремного заключения для осужденной будет отсчитываться с момента задержания в феврале 2017 года, из чего следует, что через год она выйдет на свободу. «Скоро вы вернетесь в свою страну, к семье», — цитирует издания слова судьи, обращенные к осужденной.

Ранее, 11 марта, стало известно, что еще одна фигурантка дела — гражданка Индонезии Сити Айша — оправдана и освобождена из-под стражи. Прокуроры отказались предъявлять ей обвинения.

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Большая северокорейская семья: родственные связи лидера КНДР Ким Чен Ына

Ким Чен Нам, старший брат Ким Чен Ына, был убит 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура. Как установило следствие, ему распылили в лицо нервно-паралитический агент VX. Женщины, задержанные полицией Малайзии, свою вину не признали. По версии их защиты, их ввели в заблуждение, уверив, что они участвуют в реалити-шоу. Они думали, что брызгают в лицу Ким Чен Наму безобидной жидкостью.

Ким Чен Нам родился в 1971 году, получил домашнее образование, после чего уехал учиться в Швейцарию. В 2001 году он был задержан с поддельными документами в Токио. Пограничникам он заявил, что хотел посетить японский Диснейленд. После этого инцидента Ким Чен Нам покинул КНДР и перестал считаться претендентом на пост лидера государства. Долгое время он жил в китайском Макао.

Политика
Операция «Ын»: что известно о смерти брата лидера КНДР

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Малайзия
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