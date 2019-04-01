В Малайзии вынесли приговор фигурантке дела об убийстве брата Ким Чен Ына

Женщина, распылившая яд в лицо опальному брату лидера КНДР, получила три года заключения. Обвинения в преднамеренном убийстве с нее сняли. По версии защиты, ее ввели в заблуждение и она не знала о том, что участвует в убийстве

Доан Тхи Хыонг (в центре) (Фото: Lai Seng Sin / Reuters)

Малайзийский суд приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы за участие в убийстве брата лидера КНДР — Ким Чен Нама, сообщает The Star.

С Доан Тхи Хыонг сняли обвинение в непосредственном убийстве мужчины. По предложению прокуратуры суд переквалифицировал обвинение и вынес приговор по статье «Причинение вреда здоровью с использованием общеопасного оружия или средств». После этого вьетнамка признала себя виновной. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы, в то время как по статье об убийстве Доан Тхи Хыонг грозила смертная казнь.

Срок тюремного заключения для осужденной будет отсчитываться с момента задержания в феврале 2017 года, из чего следует, что через год она выйдет на свободу. «Скоро вы вернетесь в свою страну, к семье», — цитирует издания слова судьи, обращенные к осужденной.

Ранее, 11 марта, стало известно, что еще одна фигурантка дела — гражданка Индонезии Сити Айша — оправдана и освобождена из-под стражи. Прокуроры отказались предъявлять ей обвинения.