США отключили спутник, транслировавший в России передачи «Радио Свобода»
Правительство США отключило спутник, транслировавший на территории России передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty — нежелательной организацией в России), сообщает AFP со ссылкой на гендиректора медиакорпорации Стивена Капуса.
Это решение касается круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее Время» (признан иноагентом в России), вещающего в том числе в России, на Украине, в странах Центральной Азии и Восточной Европы.
USAGM уведомило «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» о расторжении спутниковых контрактов, обеспечивающих вещание «Настоящего Времени» в Европе. Теперь у российских зрителей появился красный экран с надписью: «С сожалением сообщаем вам, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) приняло решение прекратить вещание «Настоящего Времени».
Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении штата USAGM в марте. После этого агентство прекратило грантовое финансирование RFE/RL и радиостанции «Голос Америки» (признана иноагентом в России). Закрыть их призвал бизнесмен Илон Маск, курирующий департамент государственной эффективности (DOGE), так как, по его словам, их «больше никто не слушает», но они «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков». После решения USAGM радиостанции приостановили работу.
Позднее USAGM отозвало решение о прекращении финансирования для RFE/RL после решения суда. В этом году на финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было выделено $153 млн.
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