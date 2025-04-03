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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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США отключили спутник, транслировавший в России передачи «Радио Свобода»

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Речь идет о вещании круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее Время». Трамп подписал указ о сокращении штата USAGM, после чего агентство прекратило финансирование «Радио Свобода». Позднее USAGM отозвало решение
Стивен Капус
Стивен Капус (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Правительство США отключило спутник, транслировавший на территории России передачи «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (признано иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty — нежелательной организацией в России), сообщает AFP со ссылкой на гендиректора медиакорпорации Стивена Капуса.

Это решение касается круглосуточного русскоязычного телеканала «Настоящее Время» (признан иноагентом в России), вещающего в том числе в России, на Украине, в странах Центральной Азии и Восточной Европы.

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USAGM уведомило «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» о расторжении спутниковых контрактов, обеспечивающих вещание «Настоящего Времени» в Европе. Теперь у российских зрителей появился красный экран с надписью: «С сожалением сообщаем вам, что Агентство США по глобальным медиа (USAGM) приняло решение прекратить вещание «Настоящего Времени».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении штата USAGM в марте. После этого агентство прекратило грантовое финансирование RFE/RL и радиостанции «Голос Америки» (признана иноагентом в России). Закрыть их призвал бизнесмен Илон Маск, курирующий департамент государственной эффективности (DOGE), так как, по его словам, их «больше никто не слушает», но они «сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков». После решения USAGM радиостанции приостановили работу.

Позднее USAGM отозвало решение о прекращении финансирования для RFE/RL после решения суда. В этом году на финансирование «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» было выделено $153 млн.

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Елена Чернышова
«Радио Свобода» США Россия спутник
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