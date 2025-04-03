Захарова удивилась словам Вучича о самостоятельном освобождении Сербии

Ранее Вучич заявил, что сербская армия в основном самостоятельно освободила свою страну от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой. Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича — «неправильно выстроенная фраза»

Александр Вучич (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что страна самостоятельно освободилась от немецко-фашистских захватчиков, вызывает удивление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга с журналистами.

«Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию», — сказала дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Она напомнила, что около 10 тыс. солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию от немецкой оккупации, еще 21 тыс. красноармейцев получили ранения или пропали без вести.

Захарова выразила надежду, что высказывание Вучича — «неправильно выстроенная фраза».

О том, что сербская армия в основном самостоятельно освободила свою страну от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, а помощь Красной армии была ограниченной, Вучич заявил 1 апреля в интервью блогеру Марио Науфалу. «Да, мы получили помощь Красной армии, но в основном это была наша армия. Помощь была ограниченная», — в частности сказал он.

В 2025 году президент Сербии собирается приехать в Россию на День Победы. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Народно-освободительная война против немецких захватчиков в Сербии началась летом 1941 года. Действия отрядов Народно-освободительного движения до начала 1944 года были ограничены отдаленными районами и почти не затрагивали крупные города, однако партизанам удалось удерживать под своим контролем часть территорий. В конце сентября 1944 года на территорию Сербии вступили советские и болгарские войска, 20 октября совместными усилиями Красной армии и партизан был освобожден Белград.

В мае 2023 года в США пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о годовщине окончания Второй мировой войны, также не стала отдельно упоминать СССР. Она заявила, что победили США и союзнические силы. Это был уже не первый случай, когда Соединенные Штаты не выделили роль Советского Союза в победе над нацистами. В Москве критикуют такую позицию Вашингтона и считают, что он хочет переписать историю.