Белый дом заявил о победе над фашизмом США и союзников, не упомянув отдельно СССР

Белый дом не стал отдельно упоминать СССР, говоря о победе над фашизмом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, говоря о годовщине окончания Второй мировой войны, не стала отдельно упоминать СССР.

«На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте», — сказала она на брифинге.

Эти слова прозвучали в контексте объявления Вашингтоном еще одного пакета военной помощи Киеву на сумму $1,2 млрд.

Это не первый раз, когда США не отмечает отдельно роль Советского Союза в победе во Второй мировой войне. Так, в 2020-м году Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию.

В Москве критикуют такую позицию Вашингтона и считают, что таким образом США хотят переписать историю. В январе этого года президент Владимир Путин заявил, что попытки пересмотреть вклад России в победу во Второй мировой войне «фактически означают оправдание преступлений нацизма» и способствуют возрождению его «смертоносной идеологии».

В телеграмме в честь Международного дня памяти жертв холокоста он подчеркнул, что именно советский народ положил конец «варварским планам нацистов» в 1945 году и «спас от тотального уничтожения и порабощения» евреев и другие народы. Путин предостерег от «забвения уроков истории»: по его словам, оно «приводит к повторению страшных трагедий».