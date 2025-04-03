Как мировые лидеры отреагировали на «взаимные» пошлины Трампа

2 апреля Дональд Трамп ввел взаимные тарифы «против друзей и врагов», ставка которых доходит до 50%. Как мировые лидеры отреагировали на новые пошлины и чем готовятся ответить — в обзоре РБК

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Премьер-министр Канады Марк Карни

Президент [США Дональд] Трамп только что объявил о ряде мер, которые коренным образом изменят международную торговлю <...> Мы находимся в ситуации, когда они будут оказывать влияние на экономику США, которое будет нарастать со временем. По нашему мнению, оно будет негативным для экономики США, и это окажет влияние на нас. Но ряд мер, [принятых администрацией Трампа], напрямую затронет миллионы канадцев. Мы собираемся бороться с этими тарифами с помощью контрмер, мы собираемся защищать наших рабочих и строить самую сильную экономику в G7.

Министерство коммерции КНР

В торговых войнах нет победителей, и протекционизм — это не выход. Китай призывает США немедленно отменить односторонние тарифы и должным образом урегулировать разногласия со своими торговыми партнерами путем диалога на равных условиях.

И.о. канцлера ФРГ Олаф Шольц

Недавнее решение президента США о тарифах, на мой взгляд, в корне неверно, это атака на торговую систему, которая создала процветание во всем мире, что само по себе является достижением Америки.

Мы хотим сотрудничества, а не конфронтации, и будем защищать наши интересы. Европа ответит на это решение единым, сильным и пропорциональным ответом.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

Для Австралии эти тарифы не являются неожиданными, но позвольте мне четко заявить, что они совершенно необоснованны. Президент Трамп назвал эти тарифы взаимными. Взаимные тарифы были бы нулевыми, а не 10-процентными. Тарифы администрации [США] не имеют логического обоснования и противоречат основам партнерства наших двух стран. Это не поступок друга <...>

Именно американский народ заплатит самую высокую цену за эти необоснованные тарифы. Вот почему наше правительство не будет стремиться вводить ответные тарифы. Мы не будем участвовать в гонке на дно, которая ведет к повышению цен и замедлению экономического роста.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Япония — страна, которая осуществляет наибольший объем инвестиций в Соединенные Штаты, поэтому мы задаемся вопросом, имеет ли смысл [Вашингтону] применять единые тарифы ко всем странам <...> Мы должны подумать о том, что лучше для национальных интересов Японии. Мы рассматриваем все варианты наиболее эффективных ответных мер.

И.о. президента Южной Кореи Хан Док Су:

Поскольку ситуация очень серьезная в связи с приближением реальности глобальной тарифной войны, правительство должно использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для преодоления этого торгового кризиса.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон:

Тарифы и торговые войны не идут на пользу мировой экономике. Новая Зеландия — страна, которая прекрасно обходилась без тарифов, как, думаю, и весь остальной мир. Дело не столько в том, как это отразится на наших торговых отношениях с США. Речь идет скорее о том, что это означает для глобальной экономики <...> На новозеландский экспорт вводятся тарифы общим объемом в примерно 900 млн [австралийских] долларов ($516 млн), и цену за это, к сожалению, придется платить американским потребителям. Вот почему тарифы — это не выход, потому что в итоге они приводят к повышению цен для американских потребителей, росту инфляции, замедлению [экономического] роста и, как следствие, к реальному давлению на весь мир.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Неопределенность будет нарастать и спровоцирует рост дальнейшего протекционизма. Последствия будут ужасными для миллионов людей по всему миру, а также для самых уязвимых стран, которые сейчас подвергаются одним из самых высоких пошлин США.

Мы готовы отвечать. Мы уже завершаем первый пакет контрмер в ответ на тарифы на сталь, и теперь мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов. Я знаю, что многие из вас чувствуют себя обманутыми нашим старейшим союзником.

Премьер-министр Испании Педро Санчес

Испания будет защищать свои компании и работников и продолжит придерживаться принципа открытого мира.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

Мы не хотим растущих торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны... Мы хотим найти путь обратно на путь торговли и сотрудничества вместе с США, чтобы люди в наших странах могли наслаждаться лучшей жизнью.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер

[Федеральный совет] быстро определит следующие шаги. Долгосрочные экономические интересы страны имеют первостепенное значение. Соблюдение международного права и свободная торговля остаются основными ценностями».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Мы сделаем все возможное, чтобы достичь соглашения с Соединенными Штатами с целью избежать торговой войны, которая неизбежно ослабит Запад в пользу других мировых игроков.

Президент Колумбии Густаво Педро

Мы сделаем импорт из США дороже, только если они отнимут у нас рабочие места. Но мы не будем повышать тарифы, если их товары помогут создать более ценные рабочие места.

МИД Бразилии

Бразильское правительство сожалеет о решении, принятом правительством Северной Америки сегодня, 2 апреля, о введении дополнительных пошлин в размере не более 10% на весь бразильский экспорт в эту страну.

Бразильское правительство оценивает все возможные действия по обеспечению взаимности в двусторонней торговле, включая обращение во Всемирную торговую организацию, в целях защиты законных национальных интересов.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин

Мы не видим оснований для этого. Ежедневно товары и услуги более чем на €4,2 млрд торгуются между ЕС и США. Нарушение этих глубоко интегрированных отношений не принесет никому выгоды. Пошлины приводят к инфляции, вредят людям по обе стороны Атлантики, ставят под угрозу рабочие места. <...> Теперь мы проведем оценку вместе с партнерами по ЕС по поводу того, как лучше всего действовать.

Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко

Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет. <...>

Сейчас у нас есть шансы договориться на другие условия — американское заявление четко говорит о такой возможности. Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия.