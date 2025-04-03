Таиланд с 1 мая введет обязательные онлайн-анкеты для туристов

Передавать надо будет полное имя, дату рождения, национальность, дату и цель въезда, информацию о полете, данные о размещении в стране. В случае незаполнения анкеты путешественника не пропустят в страну

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В Таиланде с 1 мая станет обязательным заполнение онлайн-формы для уведомления о въезде. Об этом сообщило иммиграционное бюро полиции страны на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Соответствующая анкета — электронная карта прибытия в Таиланд (TDAC) — доступна на сайте ведомства.

С 1 мая иностранцы должны будут заполнить TDAC для облегчения въезда в страну. Изменения коснутся въезда всеми видами транспорта, включая наземный, морской и воздушный.

Передать данные нужно за три дня до прибытия в Таиланд. О себе надо будет внести такую информацию, как полное имя, дата рождения, национальность, дата и цель въезда, информация о полете, данные о размещении в стране.

В случае незаполнения анкеты путешественника не пропустят на границе, предупредили в иммиграционном бюро.

В середине марта власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания иностранцев, в том числе россиян, с 60 до 30 дней. Период в 60 дней установили в июле 2024 года для 93 государств. До этого россияне могли находиться в стране без туристической визы 90 дней.

Ассоциация туристических агентств Таиланда ранее рассказала, что в стране на фоне длительного срока безвизового пребывания растет число иностранцев, ведущих нелегальный бизнес.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), на 28 марта в столице Таиланда Бангкоке могли находиться до 2 тыс. российских туристов. Около четверти из них относятся к организованным путешественникам, которые приобрели туры заранее, по согласованным маршрутам и срокам пребывания.