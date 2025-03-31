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Двух россиян, украинца и француза арестовали в Таиланде за игру в покер

Фото: ruslanbatiuk / Shutterstock
Фото: ruslanbatiuk / Shutterstock

Власти Таиланда арестовали двух россиян, украинца и француза за участие в нелегальной игре в покер. Об этом сообщает Pattaya One News. Вместе с ними был арестован местный житель, подозреваемый в организации подпольного игорного заведения.

По данным полиции, задержание произошло 29 марта в районе Бо Пхут на острове Самуи в ходе расследования подпольных азартных игр, организованных через социальные сети. Правоохранители установили, что участники договаривались о проведении игры через онлайн-платформы.

Были задержаны 50-летний француз, 48-летний украинец, 38-летний и 43-летний россияне, а также 38-летний гражданин Таиланда, которого обвиняют в управлении нелегальным игровым заведением. В ходе обыска полиция изъяла покерный стол и игровое оборудование.

Организатору предъявлены обвинения в ведении незаконного игорного бизнеса, иностранцы обвиняются в участии в азартных играх со ставками, включающими имущество. Все пятеро предстанут перед судом 31 марта.

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В настоящее время азартные игры в Таиланде запрещены (с 1935 года), за исключением ставок на скачки и государственной лотереи.

В августе 2024 года власти Таиланда опубликовали проект правил, регулирующих работу казино, для ознакомления общественности. Согласно документу, подготовленному Государственным советом — юридическим органом правительства, операторы игорных заведений смогут получать лицензии сроком на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет.

Бангкок рассматривает легализацию казино как способ привлечь иностранных инвесторов, увеличить налоговые поступления и укрепить статус страны как одного из ведущих туристических центров.

Согласно законопроекту, казино смогут работать в составе крупных развлекательных комплексов, а также в отелях, парках и конференц-центрах. Все игорные заведения должны размещаться в зонах, определенных правительством, и управляться зарегистрированными в стране компаниями с уставным капиталом не менее 10 млрд батов ($283 млн).

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Теги
россияне украинец Франция Таиланд арест покер азартные игры
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