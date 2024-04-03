Sky News узнал об отсутствии у Британии плана на случай войны

План национальной обороны должен включать в себя «то, как будут выглядеть правительственные меры в период до вооруженного конфликта и во время перехода к войне», сообщает телеканал. Москва исключала нападение на страны НАТО

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У правительства Великобритании пока нет национального плана по защите страны на случай войны, сообщает Sky News со ссылкой на источники, а также бывших высокопоставленных офицеров и ученых.

На фоне предупреждений о том, что Британия движется к «предвоенному миру», чиновники начали подготавливать межправительственный «план национальной обороны». По словам собеседников канала, такой шаг потребует гораздо больше инвестиций в оборону и информационной кампании с посылом, что каждый должен сыграть роль в укреплении устойчивости Великобритании и сдерживании агрессии.

«Нам нужен план национальной обороны», — отметил высокопоставленный источник в обороне. Этот план должен включать в себя «то, как будут выглядеть правительственные меры в период до вооруженного конфликта и во время перехода к войне», пояснил он.

В январе министр обороны Британии Грант Шаппс предупредил о призраке «предвоенного мира». По его словам, через пять лет может появиться «несколько театров военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи».

По словам бывшего офицера разведки королевских ВВС Кита Дира (был советником премьер-министра с 2020 по 2021 год, когда этот пост занимал Борис Джонсон), во время своей работы он не смог обнаружить какого-либо подробного плана на случай войны. Дир отметил, что такие планы нужны не только для того, чтобы избежать поражения в самом начале, но и для того, чтобы противники, видя подготовленность, удержались от боевых действий. «Проблема в том, что плана нет», — указал Дир.

Вместо этого, по словам источников в обороне, Великобритания сегодня полагается на свой арсенал ядерного оружия и членство в НАТО для сдерживания угроз.

«Правительство полагает, что сдерживание всегда будет работать, но никто не спросит: А что, если это не сработает?» — сказал один из собеседников. Отсутствие плана национальной обороны означает, что армия, флот и ВВС, как и гражданское население, и промышленность, не готовы к ведению длительной войны на выживание, подчеркнули источники.

Sky News также изучил старую «Военную книгу правительства», которая хранится в Национальном архиве и в которой подробно описывается, как Великобритания может перейти от мира к войне. Из нее можно извлечь то, как страна мобилизовала свою промышленность перед Второй мировой войной, когда была создана сеть «теневых фабрик», что значительно расширило производственные мощности для самолетов, таких как истребители Spitfires.

На следующей неделе должны пройти двухдневные «военные игры» с участием представителей Минобороны, канцелярии кабинета министров, МВД и других ведомств для выработки возможного ответа на случай вооруженного нападения на нее.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна «находится в состоянии войны». «Да, это начиналось как специальная военная операция, но, как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной», — убежден он. Позже Песков пояснил, что Россия ведет «специальную военную операцию де-юре», но, по его словам, «фактически для нас это превратилось в войну, после того как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт».

Президент Владимир Путин говорил, что у России нет причин для прямого военного конфликта со странами НАТО. При этом в Кремле называли такое развитие событий неизбежным, в случае если на Украину будут отправлены западные военные.