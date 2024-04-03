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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Во время протестов с участием родственников заложников звучали призывы к отставке Нетаньяху. Участники акций пытались прорваться к его дому, полиция сообщила, что приблизиться к нему митингующие не смогли. Задержаны пять человек
Протесты в Иерусалиме
Протесты в Иерусалиме (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

В Иерусалиме прошел митинг против правительства и с призывом к немедленному возвращению оставшихся в заложниках у ХАМАС людей, передает телеканал Channel12.

Участники акции в том числе требовали смены главы кабинета министров Биньямина Нетаньяху, поскольку он «является препятствием для заключения сделки» по освобождению заложников. «Свержение этого губительного правительства было и остается ролью оппозиции. <...> Мяч перешел к нам, гражданам, готовым бороться за судьбу страны», — заявил на митинг бывший (1999-2001) премьер-министр Эхуд Барак.

Телеканал отмечает, что акции протеста идут уже третий день подряд, родственники заложников проводили митинги и прежде. Во время последнего шествия некоторые протестующие шли с факелами, часть из них отправилась к дому Нетаньяху, в этом районе начались беспорядки и столкновения с полицией. Она задержала как минимум пять протестующих.

«Некоторые решили попытаться устроить беспорядки и приблизиться к дому премьер-министра <...> дом премьер-министра ни в каком месте не был подвергнут никакой опасности и никто к нему физически не приближался», — сообщила полиция.

Там добавили, что один из правоохранителей был ранен в руку во время этих событий.

The Times of Israel отмечает, что протестующие шли от кнессета (парламента) и в районе, где находится резиденция Нетаньяху, разделились, чтобы добраться до нее. Полиция пыталась возвести баррикады.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир в Х обвинил Общую службу безопасности Израиля (Шабак или Шин-Бет) о недостаточном внимании к безопасности Нетаньяху и его семьи. «Ситуация, когда тысячи людей врываются в район дома премьер-министра, а Шабак закрывает на это глаза, недопустима», — подчеркнул он.

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Политика
Биньямин Нетаньяху

В ноябре прошлого года Израиль и ХАМАС заключили сделку о временном перемирии, которая включала договоренность об обмене израильских заложников на заключенных в Израиле палестинцев. Были освобождены свыше сотни заложников, оказавшихся в руках ХАМАС 7 октября, однако их общее число составляет около 250. По данным The Times of Israel, на подконтрольной ХАМАС территории могут оставаться около 130 заложников, некоторые из них, возможно, погибли.

Стороны ведут переговоры о новом соглашении. ХАМАС обвинял правительство Израиля в провале обсуждения вопроса. Нетаньяху в конце марта одобрил продолжение переговоров.

В конце марта премьер перенес операцию по удалению грыжи.

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Израиль Биньямин Нетаньяху протесты
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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