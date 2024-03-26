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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС обвинил Израиль в провале переговоров о перемирии в Газе

ХАМАС: Израиль мешает ведению переговоров и достижению соглашения по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Правительство Израиля препятствует ведению переговоров и достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявили представители палестинского движения ХАМАС.

«[Премьер-министр] Биньямин Нетаньяху и его правительство несут полную ответственность за провал всех усилий на переговорах, они препятствуют достижению соглашения», — цитирует заявление The Times Of Israel.

Движение сообщило посредникам, что будет придерживаться своей первоначальной позиции, которая включает «полное прекращение огня», вывод войск Израиля из сектора Газа, возвращение перемещенных палестинцев и «настоящий» обмен пленными. Израиль «не ответил ни на одно из основных требований» ХАМАС, подчеркнули в движении.

Bloomberg узнал содержание плана ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа
Политика
Сектор Газа

По данным Bloomberg, ХАМАС представил посредникам трехэтапный план. Первый этап предусматривает шестинедельное прекращение огня, в результате которого будут освобождены 35 заложников в обмен на 50 заключенных. На втором этапе стороны объявят постоянное прекращение огня, а ХАМАС — освободит оставшихся солдат в обмен на новых пленных. На третьем этапе планировалась передача тел погибших израильтян в обмен на снятие блокады Газы.

Накануне, 25 марта, Kan и Walla сообщили, что Израиль согласился передать 700 заключенных в обмен на освобождение 40 заложников, удерживаемых ХАМАС.

Во время перемирия, которое действовало в Газе с 24 ноября по 1 декабря 2023 года, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

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Теги
ХАМАС сектор Газа прекращение огня Израиль
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