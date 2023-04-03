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Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб.

Губернатор Беглов: семья погибшего военкора Татарского получит 1 млн руб.
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Власти Петербурга окажут финансовую помощь в размере 1 млн руб. семье погибшего при взрыве в кафе «Патриот-бар» военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Петербурга Александр Беглов.

На момент подготовки этого материала в списках жертв взрыва значился он один.

«Пострадавшие получат компенсации в размере 500 или 250 тыс. [рублей] в зависимости от тяжести их состояния», — добавил губернатор.

На сайте правительства Петербурга Беглов опубликовал обращение, в котором назвал убийство Татарского «бесчеловечным, чудовищным преступлением».

По состоянию на утро 3 апреля, при взрыве пострадали 32 человека, восемь из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел вечером 2 апреля в кафе «Патриот-бар», где проходил творческий вечер военкора Татарского. Участники встречи сообщали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку. По одной из версий, в статуэтку было вмонтировано взрывное устройство.

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По подозрению в причастности ко взрыву задержана Дарья Трепова. Именно она передала Татарскому взорвавшуюся позже статуэтку, рассказывали участники встречи.

Власти Петербурга выплатят семье Татарского 1 млн руб.
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Владлен Татарский взрыв помощь Александр Беглов
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