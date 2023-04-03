Зампред Совбеза Медведев: тот, кто получает деньги с Украины, — враг, о нем нужно сообщать

Медведев призвал сообщать о тех, кто получает деньги с Украины

Те, кто получает финансирование из связанных с Украиной источников, — с большой вероятностью враги и предатели, считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, о таких гражданах надо сообщать спецслужбам

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Необходимо немедленно сообщать правоохранительным органам или спецслужбам о тех, кто получает деньги или работу «из украинских источников», считает замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он сообщил «РИА Новости», комментируя взрыв в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

«Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников, — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление», — считает Медведев. По его словам, такие люди являются врагами, о них нужно сообщать правоохранителям.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим из-за взрыва в кафе «Патриот» в Санкт-Петербурге. «Светлая память погибшему Владлену Татарскому», — сказал Медведев.

Вечером 2 апреля в петербургском баре «Патриот» произошел взрыв. В этот момент в кафе проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Участники встречи рассказывали РБК, что перед взрывом девушка, которая пришла на мероприятие и представилась Анастасией, передала в качестве подарка Татарскому статуэтку. Как сообщил источник РБК, по одной из версий, которую проверяют следователи, в этой статуэтке было взрывное устройство, которое привели в действие с помощью радиосигнала. От взрыва военкор погиб, более 30 человек получили ранения.

Девушка успела скрыться из кафе, ее объявили в розыск. «Интерфакс» и «Фонтанка» писали, что настоящее имя девушки — Дарья Трепова. Mash писал, что Трепова «была завербована «украинскими журналистами»: девушка рассказывала друзьям, что нашла работу, в рамках которой ей «поступают задания» с Украины, за них она получает денежные переводы.

Днем 3 апреля СК сообщил, что подозреваемую в причастности к организации взрыва задержали. Ведомство подтвердило, что девушку зовут Дарья Трепова, сейчас девушку допрашивают, чтобы установить ее мотивы, говорила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

После взрыва в Санкт-Петербурге СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК). Подозреваемым в таком преступлении грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.