ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,46 64,75 EUR Нал. 77,31 74,49 USD Бирж. 66,32 +0,21 EUR Бирж. 75,88 +0,38 USD ЦБ. 66,09 +0,10 EUR ЦБ. 75,68 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6571,10 +70,10 IMOEX 2445,34 +1,37% RTSI 1164,27 +1,14% Brent 72,05 +0,17% DJIA 26177,65 +2,12% Nasdaq 7571,66 +2,65%
Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры
Лента новостей
5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 01:19, РБК и Philips Трамп заявил о планах Пенса баллотироваться на пост вице-президента 01:15, Политика «МЮ» обыграл «Ювентус» благодаря двум голам на последних минутах 01:14, Спорт Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры 01:10, Общество «Было как-то горько за Родину»: с чего начался процесс Серебренникова 00:55, Общество В Москве после гибели женщины и подростка возбудили дело 00:42, Общество Трамп возложил на Обаму ответственность за присоединение Крыма к России 00:19, Политика Клейменов в передаче «Время» назвал Серебренникова порядочным человеком 00:04, Общество В Киеве выразили протест России из-за продления ареста украинца Гриба 07 ноя, 23:55, Политика Аршавин рассказал о планах после выступления за клуб «Кайрат» 07 ноя, 23:53, Общество Минэнерго ответило на сообщения о нехватке топлива на зиму в регионах 07 ноя, 23:43, Экономика Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 07 ноя, 23:36, РБК и Мир ОАК сообщила о разработке авиационного комплекса дальней авиации 07 ноя, 23:15, Общество Трамп уволил генпрокурора Джеффа Сешнса 07 ноя, 23:00, Политика Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн 07 ноя, 23:00, Спорт Момент разрушения крыла новейшего истребителя Су-57 попал на видео 07 ноя, 22:58, Политика ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге чемпионов 07 ноя, 22:50, Спорт Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года 07 ноя, 22:43, Финансы Бизнесмену Рыболовлеву разрешили покинуть Монако 07 ноя, 22:32, Общество Дептранс Москвы ответил на обвинения в попытке «отжать» велопарад 07 ноя, 22:29, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 07 ноя, 22:07, РБК и Thomson Reuters На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях 07 ноя, 22:05, Общество После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования 07 ноя, 21:42, Политика Трамп назвал журналиста CNN «грубым, ужасным человеком» 07 ноя, 21:29, Политика СБУ нашла в доме украинской активистки слиток золота и письмо к Лаврову 07 ноя, 21:22, Политика 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 07 ноя, 21:15, РБК и Lenovo Ректора Московской духовной академии не пустили на Украину 07 ноя, 21:06, Политика Как выборы в США повлияют на антироссийские санкции 07 ноя, 21:03, Экономика
Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры
Общество, 01:10
0
Госдеп обвинил Иран в попытке спрятать свои танкеры
Иранские танкеры отключают транспондеры, чтобы невозможно было определить их местонахождение. В Госдепе считают, что такая практика угрожает безопасности судоходства
Фото: Bill Foley / AP

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук в ходе выступления перед журналистами заявил о том, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. По его словам, так поступили уже около десяти судов.

Хук указал, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.

Спецпредставитель США напомнил, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства. По его словам, авария с танкером, на котором находится большое количество нефти, может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе.

Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.

О том, что иранские суда стали исчезать из глобальных систем спутникового слежения, еще до введения санкций сообщало агентство Bloomberg. По одной из версий это было сделано по прямому распоряжению из Тегерана. Невозможность отследить танкеры затрудняет понимание того, сколько нефти продает Иран, и с кем конкретно он торгует.

Тактику с отключением транспондеров в 2011 году использовали и некоторые другие страны, которые не желали признавать, что покупают нефть у ливийского лидера Муаммара Каддафи. В результате им удавалось получать нефть и при этом не подвергнуться критике со стороны США.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Иран , Госдеп
Главное
После выборов Трамп предостерег демократов от игры в расследования Политика
Материалы по теме
Под санкции США попали затонувший иранский танкер и закрывшийся банк Политика
Иран призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter