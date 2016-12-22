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В Совфеде назвали 10 видов вмешательства в выборы президента из-за рубежа
Выборы президента России, 14:37
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В Совфеде назвали 10 видов вмешательства в выборы президента из-за рубежа
Совет Федерации обнаружил тысячи попыток повлиять на ход выборов президента России из иностранных государств. К ним относятся деятельность западных СМИ, наблюдателей и попытка взлома сайта Центризбиркома, сообщили в верхней палате
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сенаторы обнаружили тысячи фактов вмешательства в российские выборы президента из-за рубежа. Об этом в ходе круглого стола заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает корреспондент РБК.

Сенатор отметил, что комиссия опубликует окончательный доклад об итогах выборов после инаугурации президента. «Нет сомнений в полноценности этой очень важной конституционной процедуры [выборов], — сообщил Климов. — Но были и многочисленные нарушения нашего суверенитета в электоральный период, попытки агрессивные, множественные, но они не достигли тех рубежей, на которые рассчитывали».

Глава временной комиссии назвал десять направлений вмешательства в российские президентские выборы. Первое — вмешательство в ход голосования путем проведения исследований социологического характера за счет иностранных государств. «У нас есть такие факты со стороны Госдепартамента и Пентагона», — отметил Климов.

Второе — «публичное и безапелляционное навязывание извне кандидатов в президенты, в том числе тех, кто не имеет права баллотироваться» (речь идет об оппозиционере Алексее Навальном). Третье — ведение «откровенной пропаганды и агитации на русском языке». «Тут не на туземном языке что-то там вещают, а на нашем языке на нашей территории ведется пропаганда с целью повлиять на участие и неучастие наших граждан в выборах, в том числе и в день тишины», — добавил Климов.

Четвертым направлением вмешательства в госсуверенитет сенатор назвал «воспрепятствование голосованию десяткам тысяч граждан на территории Украины». По его словам, в комиссии «только по этому пункту» обнаружили 72 тыс. нарушений — по количеству российских избирателей на Украине.

Пятый вид вмешательства — проведение «целенаправленных кибератак на ресурсы Центризбиркома» 18 марта. Шестым в комиссии посчитали «финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса», в том числе агитаторов и наблюдателей. Седьмым видом вмешательства сенаторы назвали «оказание на безвозмедной основе гражданам, участвующим в агитации против Путина, безвозмездных услуг из-за рубежа». Восьмой — публичное непризнание западными странами результатов выборов в Крыму и Севастополе. Девятое направление — «публичное и масштабное распространение недостоверной информации о кандидате [Владимире] Путине с целью дискредитации проводимой им политики и подстрекательство к протестным акциям».

Последний вид нарушений, по мнению представителей Совфеда, — «плановое моделирование и раздувание через СМИ определенных событий». «Например, публикация кремлевского списка, раздувание спортивных скандалов, непонятная история отравления [бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери]  не то гречкой, не то газом», — пояснил Климов.

Ранее о попытке взлома сайта ЦИК 18 марта рассказала председатель комиссии Элла Памфилова. «Сегодня ночью была отражена атака на сайт ЦИК, пик активности пришелся на 2:20 [ночи]. Атака велась из 15 стран», — сообщила она журналистам и добавила, что атака длилась около трех часов.

Незадолго до дня голосования глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что будет препятствовать голосованию россиян, проживающих на территории страны, в день выборов президента. В частности, избирателей велели не пускать на территорию диппредставительств в Харькове, Одессе и Львове. В ответ российский Следственный комитет завел дело на главу украинского ведомства.

Временная комиссия по защите госсуверенитета была создана в Совете Федерации в середине июня 2017 года, чтобы отслеживать факты вмешательства иностранных государств и международных организаций «в политическую, экономическую, культурную и гуманитарную сферы деятельности в России». В начале своей деятельности члены комиссии высказывались за введение санкций в отношении зарубежных СМИ в России из-за того, что телеканал RT попал в список иностранных агентов в США. После этого Госдума разработала закон о СМИ-иноагентах.

Временная комиссия Совфеда ранее уже сообщала о вмешательстве зарубежных государств в российские выборы. В сентябре прошлого года сенатор Климов рассказал РБК, что комиссия обнаружила факты вмешательства США в ход единого дня голосования, который состоялся 10 сентября 2017 года. По его словам, США пытались вмешиваться в выборы, финансируя «определенные организации» в России, которым они переводили криптовалюту через государство СНГ.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Выборы президента-2018 , Совет Федерации , Андрей Климов , вмешательство в выборы ...
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