СК завел дело на Авакова из-за выборов президента России

Глава МВД Украины стал фигурантом дела о воспрепятствовании голосованию россиян в день выборов президента. Он приказал сотрудникам не пускать россиян на территорию диппредставительств, заявили в Следственном комитете

Арсен Аваков (Фото: Чумаченко Алексей / ИнА «Украинское Фото»)

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании голосованию на выборах президента России, говорится в сообщении Следственного комитета. Дело заведено по п. «в» ч. 2 ст. 141 УК — наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В СК полагают, что Аваков вступил в сговор с группой лиц и приказал сотрудникам МВД Украины не допускать россиян 18 марта на избирательные участки, расположенные в российских дипучреждениях в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О том, что россиян не пустят на территорию диппредставительств 18 марта, Аваков заявил за два дня до выборов. Он пояснил, что причиной такого решения стало проведение голосования в Крыму, который Украина считает аннексированной территорией. В день голосования в здания российских посольства и консульств на Украине пускали только сотрудников.

Зампред Госдумы Ирина Яровая назвала действия Киева «международным преступлением» и вмешательством в российские выборы. Сенатор Константин Косачев обвинил Украину в нарушении международных обязательств и заявил о «деградации государственности» в соседней стране. В Центризбиркоме заявили, что Киев нарушает международное право, и обратились в ОБСЕ.