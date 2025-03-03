В Швеции заявили о попытке диверсии на системе водоснабжения острова

На шведском острове Готланд неизвестные попытались вывести из строя насосы для перекачки воды, однако сигнал о неисправности помог предотвратить саботаж. По данным Aftonbladet, могло прекратиться водоснабжение всего острова

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На шведском острове Готланд в Балтийском море, предположительно, предотвратили диверсию на системе водоснабжения, передает Aftonbladet со ссылкой на полицию безопасности Швеции Säpo.

Инцидент произошел накануне, 2 марта, уточняет издание. Как сообщила глава службы водоснабжения и водоотведения острова Сюзанна Бьергегор-Петтерссон, неизвестные вывели из строя насосы для перекачивания воды.

По данным полиции, около 17:30 2 марта (19:30 мск) в подразделение водоснабжения и водоотведения региона поступил сигнал о неисправности водяного насоса на одном из водохранилищ Готланда.

«Техники выезжают на место происшествия и обнаруживают, что кто-то открыл электрический шкаф, выдернул кабель и тем самым отключил питание насоса. Техник переустанавливает кабель и сбрасывает сигнализацию на насосной станции в 21:30 (23:30 мск. — РБК). Насос снова работает», — приводит издание выдержку из письма представителя местной полиции Матса Эрикссона.

Бьергегор-Петтерссон сообщила, что речь идет о перекачке воды из озера, которое снабжает водой большую часть населения острова. Наименование водоема она не озвучила, сославшись на конфиденциальность сведений. Источники Aftonbladet отметили, что предполагаемая диверсия могла бы привести к прекращению водоснабжения на всем острове, если бы не была пресечена. Сейчас, по данным издания, насос работает в штатном режиме.

Полиция расследует инцидент как акт саботажа, передает газета. Территория рядом с электрическим шкафом, по ее данным, оцеплена. К утру 3 марта силовикам не удалось задержать подозреваемого.

В феврале власти Германии заподозрили в общей сложности три диверсии на кораблях военно-морских сил. В начале месяца неизвестные засыпали в двигатель корвета Emden несколько десятков килограммов металлической стружки.

Позднее на минно-искательном корабле ВМС Германии, находившемся на ремонте в порту Ростока, перерезали кабельные жгуты. В конце месяца Süddeutsche Zeitung, WDR и NDR сообщили, что неизвестные попытались залить отработанное масло в систему питьевого водоснабжения фрегата Hessen. Однако это вовремя заметил офицер ВМС, большой ущерб удалось предотвратить, говорилось в совместном расследовании.