 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

DM узнала о повышении уровня угрозы в Британии из-за риска терактов

Daily Mail: в Британии повысили уровень угрозы из-за риска терактов в Рамадан
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Daily Mail узнала, что британские спецслужбы предупредили парламентариев о повышении уровня террористической угрозы из-за риска терактов в Британии. По данным газеты, это произошло после выступления Сунака в поддержку евреев
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания (Фото: Carl Court / Getty Images)

Террористическая угроза в Британии недавно была повышена и теперь находится на самом высоком уровне с 11 сентября 2001 года, когда были совершены теракты в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, о повышении уровня угрозы членов парламента в частном порядке предупредили представители службы безопасности Британии. Это связано с перехватом разговоров экстремистов, а также с «реальным риском» скоординированной террористической атаки на британской земле, уточнили источники Daily Mail.

Кроме этого, политикам сообщили, что война на Ближнем Востоке использовалась глобальными террористическими группировками в качестве «рекламы по вербовке», и представители служб безопасности опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан (начнется с заходом солнца 10 марта, а закончится вечером 8 апреля. — РБК).

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает. Они [спецслужбы] видели, как это растет и растет. Это похоже на то, как в 2001 году, когда рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», — рассказал газете один парламентарий, знакомый с брифингами спецслужб.

Daily Mail пишет, что повышение уровня террористической угрозы произошло после заявлений премьер-министра Риши Сунака на прошлой недели, который выступил в защиту британских евреев и против «яда» экстремизма со стороны сторонников Палестины.

Сунак заявил об угрозе «власти толпы» для Британии из-за антисемитизма
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

После начала войны Израиля и ХАМАС в Британии и во многих странах мира начали проходить акции в поддержку палестинцев из-за израильских атак по сектору Газа. В Лондоне такие акции собирали десятки тысяч участников, они продолжаются по сей день. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли ранее призвал протестующих прекратить митинги, заявив, что они «высказали свою точку зрения». Однако пропалестинские группы в Британии решили продолжать марши, пока в секторе Газа не будет прекращения огня.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

29 февраля Сунак заявил, что в стране растет угроза перехода к «власти толпы» и что полиция будет делать больше для обеспечения защиты демократии. «За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы. <...> Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества», — заявил тогда же министр безопасности Том Тугендхат.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия террористическая угроза теракты Риши Сунак Израиль ХАМАС
Материалы по теме
Сунак заявил об угрозе «власти толпы» для Британии из-за антисемитизма
Политика
В Британии увидели проблемы для бизнеса в миграционной политике Сунака
Политика
Сунак уволил раскритиковавшую работу полиции на протестах главу МВД
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 20:52
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы Политика, 20:42
Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500 Политика, 20:39
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед» Спорт, 20:31
На Земле Франца-Иосифа началось досрочное голосование на выборах Политика, 20:30
DM узнала о повышении уровня угрозы в Британии из-за риска терактов Политика, 20:13
Писториус допустил, что из-за утечки разговора офицеров возбудят дело Политика, 20:02
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Горелкин счел возможной блокировку «Википедии» из-за нового постановления Технологии и медиа, 19:59
На Украине заявили о риске поражения в «энергетической войне» с Россией Политика, 19:36
Алаев заявил, что Промес должен уйти из РПЛ в случае проигрыша апелляции Спорт, 19:31
Все услуги рядом с домом: где найти квартиру для комфортной жизни РБК и ПИК, 19:30
Сийярто заявил, что в конфликте на Украине «время на стороне России» Политика, 19:17
Камила Валиева заявила, что не принимала допинг сознательно Спорт, 19:03
Писториус прокомментировал утечку разговора офицеров бундесвера Политика, 18:48