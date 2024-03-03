DM узнала о повышении уровня угрозы в Британии из-за риска терактов

Daily Mail узнала, что британские спецслужбы предупредили парламентариев о повышении уровня террористической угрозы из-за риска терактов в Британии. По данным газеты, это произошло после выступления Сунака в поддержку евреев

Лондон, Великобритания (Фото: Carl Court / Getty Images)

Террористическая угроза в Британии недавно была повышена и теперь находится на самом высоком уровне с 11 сентября 2001 года, когда были совершены теракты в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, о повышении уровня угрозы членов парламента в частном порядке предупредили представители службы безопасности Британии. Это связано с перехватом разговоров экстремистов, а также с «реальным риском» скоординированной террористической атаки на британской земле, уточнили источники Daily Mail.

Кроме этого, политикам сообщили, что война на Ближнем Востоке использовалась глобальными террористическими группировками в качестве «рекламы по вербовке», и представители служб безопасности опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан (начнется с заходом солнца 10 марта, а закончится вечером 8 апреля. — РБК).

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает. Они [спецслужбы] видели, как это растет и растет. Это похоже на то, как в 2001 году, когда рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», — рассказал газете один парламентарий, знакомый с брифингами спецслужб.

Daily Mail пишет, что повышение уровня террористической угрозы произошло после заявлений премьер-министра Риши Сунака на прошлой недели, который выступил в защиту британских евреев и против «яда» экстремизма со стороны сторонников Палестины.

После начала войны Израиля и ХАМАС в Британии и во многих странах мира начали проходить акции в поддержку палестинцев из-за израильских атак по сектору Газа. В Лондоне такие акции собирали десятки тысяч участников, они продолжаются по сей день. Министр внутренних дел Джеймс Клеверли ранее призвал протестующих прекратить митинги, заявив, что они «высказали свою точку зрения». Однако пропалестинские группы в Британии решили продолжать марши, пока в секторе Газа не будет прекращения огня.

29 февраля Сунак заявил, что в стране растет угроза перехода к «власти толпы» и что полиция будет делать больше для обеспечения защиты демократии. «За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы. <...> Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества», — заявил тогда же министр безопасности Том Тугендхат.