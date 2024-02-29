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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Сунак заявил об угрозе «власти толпы» для Британии из-за антисемитизма

Премьер Сунак заявил об угрозе «власти толпы» для Британии из-за антисемитизма
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Британские депутаты получают угрозы на фоне войны Израиля и ХАМАС, власти страны решили дополнительно профинансировать обеспечение их безопасности, назвав это «защитой демократии» от «власти толпы»
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Великобритании растет угроза перехода к «власти толпы», полиция будет делать больше для обеспечения защиты демократии, заявил премьер-министр Риши Сунак, передает Reuters.

«Растет консенсус в отношении того, что власть толпы заменяет демократическое правление. И мы должны коллективно, все мы, срочно изменить это», — сказал политик.

Он сделал свое заявление после объявления британских властей о выделении £31 млн для «защиты демократического процесса» полицией. В том числе речь идет об усилении мер безопасности для депутатов ввиду поступающих в их адрес угроз на фоне войны Израиля и ХАМАС.

«За последние несколько недель мы были свидетелями позорных попыток запугать депутатов парламента и подорвать наши демократические процессы. <...> Такое поведение представляет угрозу нашей демократии и является токсичным для нашего общества», — сказал министр безопасности Том Тугендхат.

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Майк Фрир

В начале февраля член британского парламента от консервативной партии и парламентский заместитель государственного секретаря юстиции Майк Фрир объявил о намерении уйти в отставку, поскольку получает угрозы из-за своих проеврейских взглядов. Инцидентом, который вынудил его принять такое решение, стал поджог офиса в его избирательном округе в северном пригороде Лондона в декабре. Фрир отмечал, что в целом он подвергался запугиванию более десяти лет, но в последнее время в стране случился всплеск антисемитизма.

Сунак, обращаясь к Фриру и другим депутатам, получающим угрозы, сказал, что не может «стоять в стороне и наблюдать» за ситуацией, когда политики уходят со своих постов из-за опасений по поводу безопасности. Это «не по-британски» и «недемократично», подчеркнул премьер.

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После начала войны Израиля и ХАМАС во многих странах мира прошли акции в поддержку палестинцев из-за израильских атак по сектору Газа. В Лондоне такие акции собирали десятки тысяч участников и продолжаются по сей день.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли ранее призвал протестующих прекратить митинги, заявив, что они «высказали свою точку зрения». Однако, передает Би-би-си, пропалестинские группы в Британии решили продолжать марши, пока в секторе Газа не будет прекращения огня.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Риши Сунак Великобритания антисемитизм сектор Газа
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