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Военная операция на Украине ,  
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Норвегия анонсировала новые ограничения для украинских беженцев

Норвегия введет ограничения для сокращения числа прибывающих беженцев с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство Норвегии анонсировало новые меры, направленные на сокращение числа въезжающих в страну украинцев. Соответствующее заявление опубликовано на его сайте.

В частности, украинские граждане, которые решат организовать свое проживание самостоятельно без размещения в центре приема беженцев, больше не смогут претендовать на финансовую поддержку от государства.

Власти больше не будет покрывать расходы на содержание домашних животных для новоприбывших просителей убежища. «На практике у вновь прибывших не будет возможности жить в центре приема беженцев с домашними животными», — сказано в сообщении.

Лицам в возрасте от 19 до 24 лет потребуется прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги.

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Фото:Stian Lysberg Solum / NTB / Reuters

Для получателей единовременных пособий ужесточат требования относительно срока проживания — им нужно будет прожить в стране не менее года. Срок проживания, необходимый для получения основных и дополнительных льгот, также увеличат.

Сумму ежемесячного пособия по адаптации для супругов и сожителей без детей сократят примерно на 6 тыс. норвежских крон ($576).

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В правительстве подчеркнули, что нововведения, касательно сроков проживания, стоматологических услуг и пособий на период адаптации еще будут обсуждаться.

Норвежские власти решили ужесточить условия пребывания в стране для украинских граждан, чтобы уровень поддержки соответствовал тому, что оказывают другие страны Северной Европы, отмечается в сообщении. В пресс-службе правительства уточнили, что Норвегия приняла более 73 тыс. украинских беженцев.

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