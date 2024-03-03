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Политика ,  
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В России заблокировали международный словарь жестовых языков

Роскомнадзор заблокировал международный словарь жестовых языков Spread The Sign
Сервис проверки блокировок ведомства при вводе адреса spreadthesign.com сообщает, что доступ к сайту ограничивается. Дату и основание для этого Роскомнадзор не приводит
Фото: Evelyn Denich / dpa / Global Look Press
Фото: Evelyn Denich / dpa / Global Look Press

Роскомнадзор заблокировал международный словарь жестовых языков мира Spread The Sign.

Дату и основание для ограничения доступа ведомство не приводит. Сервис проверки блокировок Роскомнадзора при вводе адреса spreadthesign.com сообщает лишь, что доступ к сайту ограничивается.

Словарь был создан в 2006 году, тогда в нем было представлено всего шесть жестовых языков. Сейчас в нем записано более 400 тыс. жестов на 44 языках, в том числе на русском. Spread The Sign управляется некоммерческой ассоциацией European Sign Language Center (Швеция). Цель проекта — сделать доступными все жестовые языки мира.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На сайте словаря размещен кадр с экс-редактором «Первого канала» Мариной Овсянниковой, выбежавшей в прямом эфире новостной программы с антивоенным плакатом, а также украинский флаг с антивоенным лозунгом. В октябре прошлого года Овсянникову заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии по статье о распространении «фейков» о российских военных.

В феврале Роскомнадзор внес портал игрового сообщества Steam в реестр запрещенных сайтов «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств». Потом, после удаления соответствующих материалов, сайт был исключен из реестра.

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