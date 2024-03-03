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Президент Латвии объяснил Илону Маску, зачем нужно НАТО

Президент Латвии — Илону Маску: НАТО существует, чтобы защищать мир от России
Маск ранее поддержал идею расформирования НАТО, поскольку, по его мнению, смысл существования военного блока был потерян после распада СССР. Президент Латвии с бизнесменом не согласился
Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич (Фото: Edijs Palens / XinHua / Global Look Press)

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что причина, по которой НАТО создавалось, все еще существует. Так он ответил американскому бизнесмену Илону Маску, который ранее поддержал расформирование Североатлантического альянса.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать, — это Россия и другие враги свободного мира», — написал Ринкевичс у себя в соцсети X (бывший Twitter).

Маск поддержал идею расформирования НАТО
Политика
Илон Маск

Ранее 3 марта Маск ответил на сообщение предпринимателя Дэвида Сакса, который написал в X, что после распада Советского Союза альянс столкнулся с «экзистенциальным кризисом», поскольку причины его существования больше не было. «Но вместо того, чтобы расформироваться, у него появилась новая миссия — расширяться», — заявил Сакс.

«Точно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, учитывая, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — ответил на публикацию Маск.

НАТО создали после Второй мировой войны на фоне возможной угрозы со стороны СССР. Изначально в альянс входили 12 стран, но позже он неоднократно расширялся, в том числе после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза.

Организация Варшавского договора была создана в середине 1950-х годов как ответ на появление НАТО. Помимо СССР туда входил ряд восточноевропейских социалистических государств. Она прекратила свое существование в начале 1990-х.

О том, что смысл существования НАТО был утрачен, когда исчезли Варшавский договор и Советский Союз, заявлял и российский президент Владимир Путин. «Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США», — говорил глава государства.

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Вместе с этим Путин неоднократно критиковал расширение альянса на восток, исключая при этом стремление начать войну с военным блоком. По его словам, Россия не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а также «ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» интереса к подобному сценарию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее отмечал, что, начав спецоперацию на Украине, Россия вместо отказа НАТО от расширения добилась обратного эффекта. «Он хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ», — говорил Столтенберг.

Президент Латвии объяснил Илону Маску, зачем нужно НАТО
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Президент Латвии объяснил Илону Маску, зачем нужно НАТО
Президент Латвии объяснил Илону Маску, зачем нужно НАТО

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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