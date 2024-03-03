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Политика ,  
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Маск поддержал идею расформирования НАТО

Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО
Маск согласился с тем, что смысл существования НАТО был потерян после распада СССР и прекращения действия Варшавского договора
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американский бизнесмен Илон Маск согласился, что Североатлантический альянс должен быть расформирован.

Предприниматель Дэвид Сакс, на сообщения которого Маск отреагировал, написал в X, что после распада Советского Союза альянс столкнулся с «экзистенциальным кризисом», поскольку причины его существования больше не было.

«Но вместо того, чтобы расформироваться, у него появилась новая миссия: расширяться», — добавил он, подчеркнув, что это «создаст враждебность».

«Точно. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, учитывая, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, прекратила свое действие», — ответил на публикацию Маск.

Лавров заявил об утрате смысла НАТО после развала Варшавского договора
Политика
Сергей Лавров

О том, что смысл существования НАТО был утрачен, когда исчезли Варшавский договор и Советский Союз, заявлял и глава МИД России Сергей Лавров.

НАТО создали после Второй мировой войны на фоне возможной угрозы со стороны СССР. Изначально в альянс входили 12 стран, но позже он неоднократно расширялся, в том числе после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза.

Организация Варшавского договора была создана в середине 1950-х годов как ответ на появление НАТО. Помимо СССР туда входил ряд восточноевропейских социалистических государств. Она прекратила свое существование в начале 1990-х.

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Российские власти неоднократно критиковали расширение НАТО, называя это угрозой безопасности страны. В частности, в феврале 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс обманул Россию, нарушив обещание не продвигаться на Восток «ни на дюйм».

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Илон Маск НАТО расформирование
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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