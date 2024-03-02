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Выборы президента США ,  
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Супруга Байдена обвинила Трампа в «издевательстве над женскими телами»

Джилл Байден обвинила Трампа в женоненавистничестве
Сюжет
Выборы президента США
Трамп «издевается над женскими телами», он «опасен для женщин», считает первая леди США. Джилл Байден в преддверии президентских выборов запустила кампанию «Женщины за Байдена»
Джилл Байден
Джилл Байден (Фото: Leigh Vogel / CNP / Global Look Press)

Первая леди США Джилл Байден раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за его отношение к женщинам. Ее слова с выступления в Атланте приводит издание The Hill.

«Он потратил всю жизнь, разрушая нас и обесценивая наше существование. Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается нападениями», — сказала Байден, ссылаясь на видеозапись на платформе Access Hollywood, где он рассказал, как «зажимал» женщин, целовал их и хватал за интимные места.

Супруга Джо Байдена также отметила заявление Трампа, прозвучавшее накануне ее выступления, в котором он «снова поставил себе в заслугу то, что позволил таким штатам, как Джорджия, ввести жестокие запреты на аборты». «Как далеко он зайдет? Вы знаете ответ. Он не остановится», — считает первая леди США, добавив, что «Дональд Трамп опасен для женщин».

Экс-президент США неоднократно поддерживал запрет на аборты. В частности, в июне 2022 года он назвал отмену Верховным судом вынесенного 49 лет назад постановления о гарантировании федеральными властями права на аборт наибольшей «победой для жизни» этого поколения.

1 марта Джилл Байден запустила кампанию «Женщины за Байдена» в преддверии президентских выборов осенью 2024 года. В рамках этой инициативы превая леди США планирует пообщаться с женщинами-избирателями в Джорджии, Аризоне, Неваде и Висконсине.

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Республиканец Трамп и демократ Байден являются основными соперниками на предстоящих выборах в ноябре. 82% избирателей считают действующего лидера страны слишком старым, а его предшественника — опасным (59%), говорится в результатах опросов Bloomberg News и Morning Consult в колеблющихся штатах. Согласно исследованию, Байдена также называют более честным, а Трампа — сильным лидером.

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Юлия Овчинникова
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