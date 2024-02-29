Белый дом потребовал от Fox News отказаться от «фейков» о Байдене

Fox News должен отказаться от «фейков» о коррупции Байдена, поскольку они основаны на «ненадежном источнике», заявил Белый дом. По данным CNN, речь идет об экс-информаторе ФБР Александре Смирнове, против которого возбуждено дело

Джо Байден (Фото: Tom Brenner / File Photo / Reuters)

Белый дом направил руководству телеканала Fox News официальное письмо с требованием отказаться от освещения обвинений во взяточничестве и коррупции против президента Джо Байдена, которые основаны на «ненадежном источнике». Об этом со ссылкой на документ сообщают CNN и Axios.

В письме к Fox News официальный представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс заявил, что телеканал распространяет «непроверенную информацию об обвинениях в отношении Байдена, а также ссылается в ней на ненадежные источники». По его словам, информация о коррупции президента распространялась бывшим информатором ФБР, которому в настоящий момент предъявлены обвинения.

Как отмечает CNN, речь идет об Александре Смирнове, которому ранее в этом месяце было предъявлено обвинение в фабрикации обвинений во взяточничестве против Байдена, и который на суде заявил, что якобы получал информацию от российской разведки.

«Все статьи Fox News Digital на эту тему должны быть как минимум дополнены примечаниями редактора, информирующими читателей о том, что источнику этого обвинения было предъявлено федеральное обвинение в его выдумке», — пишет Сэмс.

Он также предложил телеканалу, чтобы ведущие Fox News Шон Хэннити и Джесси Уоттерс «проинформировали своих зрителей в прямом эфире о том, что они поделились дискредитированными обвинениями».

По данным источника CNN, Fox News уже проинформировал Белый дом, что не намерен исправлять или отзывать свои репортажи. Представитель телеканала также сообщил Axios, что Fox News освещал «все ключевые события с момента объявления о том, что Александру Смирнову предъявлено обвинение во лжи ФБР, уделив этой истории видное место».

Александр Смирнов (имеет двойное гражданство США и Израиля), который проживал в Лас-Вегасе с 2022 года, был задержан 14 февраля в аэропорту в Лас-Вегасе. Его обвинили в ложных заявлениях о взяточничестве на $10 млн со стороны президента США Джо Байдена и его сына Хантера. В частности, Смирнов заявлял, что украинская фирма Burisma выплатила по $5 млн каждому из Байденов. Как писала The New York Times (NYT), информатором ФБР он был как минимум с 2023 года.

На суде Смирнов заявил, что информацию о коррупции президента и его сына ему передавала российская разведка. По его словам, последний раз он встречался с представителями российской разведки около трех месяцев назад, а целью якобы было обсуждение возможного разрешения конфликта на Украине. В то же время, отмечала NYT, в ходе слушаний прокуроры сочли его «серийным лжецом», неспособным рассказать правду даже о самых элементарных деталях своей жизни. 26 февраля окружной суд распорядился оставить Смирнова под стражей.

Байден и его сын Хантер стали фигурантами скандала, связанного с Украиной, еще в ходе избирательной кампании в США в 2020 году. Оппоненты кандидата заявили, что Хантер Байден использовал отца для лоббистской деятельности, а Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам президент это неоднократно отрицал. Расследование в рамках его импичмента, инициированного республиканцами, начали в сентябре 2023 года.