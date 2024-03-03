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Политика ,  
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В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке

В ингушском Карабулаке продолжает действовать режим КТО
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В ингушском городе Карабулаке продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«Режим контртеррористической операции продолжается, проводится работа по нейтрализации заблокированных бандитов», — сказал источник агентства.

Минздрав региона опроверг сообщения о жертвах, добавив, что подтвержденных случаев пострадавших нет.

Режим КТО в центральной части города — на улицах Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева — действует с 19:30 мск 2 марта.

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Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

По данным ТАСС, основная работа шла на улице Осканова по одной из квартир. Силовики блокируют боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности», заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам. Источник РЕН сообщил, что в перестрелке участвуют шесть боевиков. Они пытались сбежать через окно по веревке, однако им не удалось. RT сообщил, что по состоянию на 10:30 мск стрельба прекратилась. Телеграм-канал Mash сообщил о ликвидации пятерых боевиков.

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Теги
режим КТО контртеррористическая операция Ингушетия
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