В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке
В ингушском городе Карабулаке продолжает действовать режим контртеррористической операции (КТО), сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
«Режим контртеррористической операции продолжается, проводится работа по нейтрализации заблокированных бандитов», — сказал источник агентства.
Минздрав региона опроверг сообщения о жертвах, добавив, что подтвержденных случаев пострадавших нет.
Режим КТО в центральной части города — на улицах Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева — действует с 19:30 мск 2 марта.
По данным ТАСС, основная работа шла на улице Осканова по одной из квартир. Силовики блокируют боевиков, которые планировали совершить «резонансные преступления террористической направленности», заявили в Национальном антитеррористическом комитете.
При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам. Источник РЕН сообщил, что в перестрелке участвуют шесть боевиков. Они пытались сбежать через окно по веревке, однако им не удалось. RT сообщил, что по состоянию на 10:30 мск стрельба прекратилась. Телеграм-канал Mash сообщил о ликвидации пятерых боевиков.
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