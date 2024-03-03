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В Ингушетии завершили активную фазу контртеррористической операции

В Ингушетии завершили активную фазу операции, режим КТО сохраняется
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В ингушском Карбулаке завершена активная фаза спецоперации, режим контртеррористической операции продолжает действовать, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Источник «РИА Новости» в силовых структурах рассказал, что идет зачистка квартиры, где скрывались боевики, шестеро боевиков убиты.

Телеграм-канал «112» также пишет, что боевики убиты. По его информации, они причастны к ряду нападений на полицейских и планировали совершить несколько терактов в людных местах.

В Ингушетии сообщили о сохранении режима КТО в Карабулаке
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Режим КТО действует с 19:30 мск 2 марта в центральной части Карбулака. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов уточнил, что операция проводится в районе четырех улиц — Рабочей, Осканова, Набережной и Джабагиева.

Силовики заблокировали боевиков в квартире одного из жилых домов. При попытке задержания группа открыла огонь по силовикам. Источник РЕН сообщил, что они пытались сбежать через окно по веревке, однако им не удалось.

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Теги
Ингушетия режим КТО контртеррористическая операция
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