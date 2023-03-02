Лавров извинился перед Индией за устроенный Западом «балаган» в G20

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 00:54 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 00:54
Иркутская полиция изъяла 425 тысяч разовых доз из нарколаборатории Общество, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:07
В «Динамо» опровергли слова Дзюбы об интересе к нему Спорт, 13:05
В двух граничащих с Брянской областью регионах Украины объявили тревогу Политика, 12:59
Из чего на самом деле состоят полуфабрикаты РБК и Черкизово, 12:53
Курский губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле поселка Теткино Политика, 12:52
Власти Брянской области сообщили о борьбе с диверсантами в селе Сушаны Политика, 12:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как развивается отечественный туристический продукт в 2023 году РБК +, 12:46
Для боев с диверсантами в Брянской области привлекли ФСБ и военных Политика, 12:45
В Москве открылся вокзал «Марьина Роща» в составе МЦД-2. Как он выглядит Недвижимость, 12:38
Как компании сэкономить на платежном оборудовании Pro, 12:37
В Брянской области сообщили, что диверсанты не проникали в школу Политика, 12:36
Зачем бизнесу речевые технологии Тренды, 12:35
От сигнальных огней до мессенджеров: как развивались способы коммуникации РБК и Ростелеком, 12:32
Политика ,  
0 

Лавров извинился перед Индией за устроенный Западом «балаган» в G20

Лавров извинился перед Индией за «непотребное поведение» западных делегаций на G20
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Olivier Douliery / Reuters)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 в Дели извинился перед Индией и коллегами «из стран глобального Юга» за «непотребное поведение западных делегаций», передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, западные государства «превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».

Министр заявил, что Запад «без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН» — зерновую сделку. Он указал на создание препятствий вывозу российской сельскохозяйственной продукции по всему миру.

Встреча глав МИД «Большой двадцатки» проходит в Индии 1–2 марта. Лавров на Совете глав внешнеполитических ведомств впервые с июля 2022 года оказался в одном помещении с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Личной друг с другом они не общались.

Теги
Персоны
МИД Сергей Лавров G20 Индия

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Материалы по теме
Лавров и Блинкен увиделись впервые с июля
Политика
Times of India узнала о планах Индии разрешить разногласия G7 и России
Политика
Лавров назвал суть обновленной концепции внешней политики России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter