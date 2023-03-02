Лавров извинился перед Индией за устроенный Западом «балаган» в G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 в Дели извинился перед Индией и коллегами «из стран глобального Юга» за «непотребное поведение западных делегаций», передает «РИА Новости».
По словам Лаврова, западные государства «превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».
Министр заявил, что Запад «без зазрения совести хоронит известную гуманитарную инициативу генсекретаря ООН» — зерновую сделку. Он указал на создание препятствий вывозу российской сельскохозяйственной продукции по всему миру.
Встреча глав МИД «Большой двадцатки» проходит в Индии 1–2 марта. Лавров на Совете глав внешнеполитических ведомств впервые с июля 2022 года оказался в одном помещении с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Личной друг с другом они не общались.