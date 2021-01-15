В СК заявили о росте киберпреступности в России за семь лет в 20 раз

В России за последние семь лет уровень киберпреступности поднялся в 20 раз, действия злоумышленников в этой сфере становятся все агрессивнее. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета (СК) России Константин Комарда, передает ТАСС.

«Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве», — отметил он, указав, что число таких преступлений продолжает расти.

Комарда пояснил, что в борьбе с киберугрозами не достаточно использовать традиционные методы расследования. Преступники тщательно заметают следы и применяют «методы цифровой конспирации», что осложняет доказательство их вины. По словам представителя СК, правоохранители должны понимать специфику работы киберсферы, сотрудничать со специалистами по информационной среде, грамотно строить диалог с участниками уголовных дел.