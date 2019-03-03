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Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР
После неудачного саммита в Ханое Дональд Трамп заговорил о перспективах отсутствия у КНДР светлого экономического будущего. Еще недавно американских лидер однозначно предрекал Пхеньяну превращение в «экономическую ракету»
Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи будет «блестящее экономическое будущее», если Вашингтон и Пхеньян заключат сделку, но никакого экономического будущего с ядерным оружием у Северной Кореи не будет. Об этом американский лидер заявил на ежегодной конференции активистов-консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC).

«У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие», — приводит слова Трампа Reuters.

Политика
«Иногда стоит просто уйти»: почему провалился саммит Трампа и Ким Чен Ына

Заявления Трампа звучат после того, как на втором в истории саммите США — КНДР, который прошел в конце февраля в Ханое, не удалось достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Единственное, о чем смогли договориться стороны, это о продолжении переговоров. При этом когда может состояться новый раунд, объявлено не было.

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Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

​«Не было ничего хорошего, чтобы подписать», — говорил Трамп по итогам встречи с Ким Чен Ыном. Позднее в интервью FoxNews он объяснил, что настаивал на полной денуклеаризации Корейского полуострова, в то время как северокорейская сторона была готова обеспечить ее лишь в «определенных районах»

Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо в свою очередь пояснял, что Вашингтон потребовал от Пхеньяна выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. В чем она заключалась, глава министерства не уточнил.

Почти за месяц до саммита в Ханое Трамп однозначно говорил о светлом экономическом будущем КНДР. «Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет замечательным экономическим центром. Он может удивить многих, но не удивит меня, потому что я с ним знаком и хорошо понимаю, насколько он способен. Северная Корея станет ракетой, но другой ракетой — экономической!» — писал Трамп 9 февраля на своей странице в Twitter.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Дональд Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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