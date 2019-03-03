Трамп засомневался в «блестящих экономических перспективах» КНДР

После неудачного саммита в Ханое Дональд Трамп заговорил о перспективах отсутствия у КНДР светлого экономического будущего. Еще недавно американских лидер однозначно предрекал Пхеньяну превращение в «экономическую ракету»

Дональд Трамп (Фото: Joshua Roberts / Reuters )

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Северной Кореи будет «блестящее экономическое будущее», если Вашингтон и Пхеньян заключат сделку, но никакого экономического будущего с ядерным оружием у Северной Кореи не будет. Об этом американский лидер заявил на ежегодной конференции активистов-консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC).

«У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них не будет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие», — приводит слова Трампа Reuters.

Заявления Трампа звучат после того, как на втором в истории саммите США — КНДР, который прошел в конце февраля в Ханое, не удалось достичь договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Единственное, о чем смогли договориться стороны, это о продолжении переговоров. При этом когда может состояться новый раунд, объявлено не было.