Политика⁠,
0

Власти рассмотрят поправки о сроках давности по делам о приватизации

Глава комитета Думы по госстроительству Крашенинников сообщил, что Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект о сроках давности по делам о приватизации
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Совет при президенте по кодификации гражданского законодательства на заседании 27 февраля может рассмотреть законопроект об исчислении сроков давности в делах об оспаривании сделок по приватизации, сообщил РБК глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, возглавляющий совет.

Летом прошлого года президент Владимир Путин по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил правительству до начала декабря внести в законодательство изменения, касающиеся сроков давности по оспариванию сделок приватизации «в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества».

Правительство приватизирует конфискованные спиртзаводы Юрия Шефлера
Политика
Фото:talvis.ru

Годом ранее Путин на ПМЭФ, говоря про национализацию 1990-х, отмечал, что приватизация в те годы во многом «была ошибочна» и основана «на мнении экономистов с мировым именем, в том числе и русского происхождения, которые говорили о том, что нужно приватизировать все что угодно и как можно быстрее и не важно, за что, хоть за 1 доллар».

По его словам, предприятия должны были оказаться «в руках эффективных собственников, которым государство быть не может», но, как оказалось, и оно может быть эффективным собственником, особенно в отраслях, связанных с большими инвестициями. «Вот тогда возникали всякие жульнические схемы», — заявлял он.

Сейчас Генпрокуратура занимается «вопросами, связанными с криминальным характером приватизации госимущества», говорил Путин. Глава государства согласился с необходимостью установить «здравые ограничительные линии» при национализации, что, по его словам, и обсуждается с представителями бизнеса. «Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение даже не на уровне указа президента либо постановления правительства, а на уровне закона», — добавил тогда президент.

В феврале 2024 года глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил, что союз разработал поправки, направленные на защиту «добросовестных собственников» бизнеса от деприватизации. По его словам, он еще в ноябре прошлого года доложил о законопроекте Путину, который на встрече с РСПП сказал, что «надо закрыть эту страницу с приватизацией».

В последнее время Генпрокуратура инициировала многочисленные иски о передаче частных компаний в собственность государства, указывая на незаконную приватизацию в 1990-е годы. В частности, Росимуществу передали активы «Рольфа», «Макфы» и Челябинского электрометаллургического комбината.

Путин заявлял, что речь о пересмотре итогов приватизации 1990-х не идет, и называл оправданным изъятие бизнеса в пользу государства в случае прямого ущерба безопасности и интересам страны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Елена Чернышова
приватизация Павел Крашенинников законопроект национализация
