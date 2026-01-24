Правительство приватизирует конфискованные спиртзаводы Юрия Шефлера

Речь идет о спиртзаводе «Амбер Талвис» и бывшем ликеро-водочном заводе «СПИ-РВВК». Они были изъяты летом 2024 года

Фото: talvis.ru

Правительство приняло решение о приватизации одного из крупнейших в России спиртзаводов «Амбер Талвис» и бывшего ликеро-водочного завода «СПИ-РВВК», бенефициаром которых являлся Юрий Шефлер (в России бизнесмен и ряд его структур признаны экстремистским объединением). О решении говорится в распоряжении кабмина, сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

Состояние бизнесмена Forbes оценивает в $1,1 млрд.

На завод «Амбер Талвис» в июне 2024 года был наложен арест. В материалах иска сказано, что прибыль предприятия перечислялась «в пользу участников экстремистского объединения» по кредитному соглашению с Amber Beverage Group.

Спустя месяц Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов Шефлера в России. Речь шла о спиртозаводе «Амбер Талвис» и компания «СПИ-РВВК» в Калининграде, а также доле уставного капитала ООО «РВВК». В августе его российские активы были переданы Росимуществу.

Генпрокуратура через суд также потребовала признать Шефлера и ряд его компаний экстремистским объединением. В ведомстве тогда отметили, что Шефлер выступает в поддержку украинской стороны, а его компании финансируют фонд, направляющий средства на нужды ВСУ.

В декабре 2024 года Росфинмониторинг внес Шефлера, а также связанные с ним организации в перечень террористов и экстремистов.

В 2002 году Шефлер покинул Россию и занялся водочным бизнесом за рубежом, продолжив использовать бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Россия начала судебные тяжбы с бизнесменом за права на эти марки в 40 странах, часть из которых продолжаются до сих пор. При этом уголовное преследование Шефлера в 2018 году было прекращено.

Акционерное общество «Амбер Талвис» (АО «Амбер Талвис») является производителем спирта этилового ректификованного сортов «Люкс» и «Альфа», и входит в десятку крупнейших производителей спирта в России. «СПИ-РВВК» ранее был известен как ликеро-водочный завод, но теперь компания специализируется на аренде и управлении как собственной, так и арендованной недвижимостью.