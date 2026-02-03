Гладков сообщил о росте числа погибших белгородцев в 10 раз с начала года

Вячеслав Гладков (Фото: Vvgladkov / Telegram)

В приграничье Белгородской области ситуация остается крайне сложной, с начала 2026 года погиб 21 мирный житель, по сравнению с тем же периодом 2025-го количество жертв выросло в десять раз, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них 6 детей. Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», — написал он.

Гладков сообщил, что с утра встречается с подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», главами приграничных муниципалитетов и военными, и пообещал, что власти примут дополнительные меры безопасности.

Глава региона также сообщил о начале капитального ремонта многоквартирных домов в Белгороде, Губкине, Валуйках, Шебекино и Чернянском округе. В этом году планируется отремонтировать 293 многоквартирных дома.

В мае прошлого года губернатор говорил, что с начала военных действий на Украине в феврале 2022 года более 320 жителей Белгородской области погибли от атак и еще свыше 2,5 тыс. были ранены. В июле 2024 года Гладков сообщал о более чем 200 погибших и свыше 1,1 тыс. раненых.

С начала боевых действий на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников.

