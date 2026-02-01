Умер один из пострадавших при атаке дрона в Белгородской области
Скончался один из мирных жителей, пострадавших при ударе беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Врачи боролись за него до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал губернатор.
Мужчина умер в отделении реанимации Борисовской центральной районной больницы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Вечером в воскресенье, 1 февраля, Гладков сообщил о четырех пострадавших при атаке беспилотника на автомобиль мирных жителях.
Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии — у одного из мужчин была травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости.
Также пострадали две женщины — одна из них получила баротравму и ожог руки, у второй предварительно диагностировали баротравму.
Автомобиль, находившийся на территории коммерческого объекта, был уничтожен огнем.
