Умер один из пострадавших при атаке дрона в Белгородской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Скончался один из мирных жителей, пострадавших при ударе беспилотника на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Врачи боролись за него до последнего, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью», — написал губернатор.

Мужчина умер в отделении реанимации Борисовской центральной районной больницы. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА
Политика
Фото:Дарья Широкова / РБК

Вечером в воскресенье, 1 февраля, Гладков сообщил о четырех пострадавших при атаке беспилотника на автомобиль мирных жителях.

Двое из пострадавших находились в тяжелом состоянии — у одного из мужчин была травматическая ампутация ноги и проникающее ранение шеи, у второго — проникающее ранение брюшной полости.

Также пострадали две женщины — одна из них получила баротравму и ожог руки, у второй предварительно диагностировали баротравму.

Автомобиль, находившийся на территории коммерческого объекта, был уничтожен огнем.

Плугина Ирина
Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
