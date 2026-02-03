Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе
Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном примерно в 48 км к югу от Гаваны. В Соединенных Штатах встревожены «активностью российской авиации в регионе», пишет Fox News.
Этот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, в том числе в конце октября 2025 года, когда обострились отношения между Вашингтоном и Каракасом. Это движение предшествовало военным действиям США в Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро, говорится в материале.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, связанное с Кубой, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и экстраординарную угрозу» национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии