Fox News узнал о тревоге США из-за российского Ил-76 на Кубе

Самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном примерно в 48 км к югу от Гаваны. В Соединенных Штатах встревожены «активностью российской авиации в регионе», пишет Fox News.

Этот же самолет выполнял рейсы в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу, в том числе в конце октября 2025 года, когда обострились отношения между Вашингтоном и Каракасом. Это движение предшествовало военным действиям США в Венесуэле и захвату президента Николаса Мадуро, говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, связанное с Кубой, заявив, что кубинское правительство представляет «необычную и экстраординарную угрозу» национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

Материал дополняется