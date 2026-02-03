МИД заявил об отбитой при помощи российских военных атаке в Ниамее
Африканский корпус Минобороны России и вооруженные силы Нигера вместе отбили атаку на аэропорт столицы страны Ниамея и расположенную рядом базу ВВС Нигера, сообщила пресс-служба МИД России.
«Атака была отбита совместными усилиями Африканского корпуса Минобороны России и вооруженных сил Нигера. Нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших», — рассказали в МИДе.
По данным российского ведомства, вооруженное нападение совершили около 40 боевиков, ответственность взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
Власти Нигера поблагодарили российских военных за высокий профессионализм.
Материал дополняется
