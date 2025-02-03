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Политика ,  
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Главу Северодонецка задержали по подозрению в похищениях и бандитизме

Фото: СК России
Фото: СК России

В ЛНР задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Моргунов проходит подозреваемым по ч.2 ст. 209 УК (участие в банде), п. «а» ч.4 ст. 162 УК (разбой, совершенный организованной группой) и п. «а» ч.3 ст. 126 УК (похищение человека, совершенное организованной группой).

По версии следствия, Моргунов с мая 2014 года участвовал в формировании и поддержке «устойчивой вооруженной группы». На тот момент он был главой администрации городского округа Брянка, у него были данные о владельцах недвижимости и предприятий города, а также о финансовом состоянии обеспеченных жителей. Следствие считает, что Моргунов передал эти сведения участникам банды для организации похищения людей, хищения имущества, а также вымогательства денег в качестве выкупа за освобождение.

Управление СК по ЛНР расследует дела об 11 убийствах, 6 похищениях, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах и хищении имущества предприятия на сумму свыше 6,2 млн руб., совершенных участниками банды.

«Установлено, что все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними», — заявили в СК.

Материал дополняется.

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Теги
Северодонецк Следственный комитет банда похищение человека
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