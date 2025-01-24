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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области задержали банду, похищавшую военных

ФСБ задержала ОПГ, похищавшую участников спецоперации с помощью девушек
Сюжет
Военная операция на Украине
В Ростовской области задержали организатора и 10 членов ОПГ, которые похищали военных и вымогали деньги, сообщила ФСБ. Участников спецоперации заманивали через сайты знакомств и с помощью несовершеннолетних девушек
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / TACC

Силовики задержали членов преступной группировки, которых заподозрили в похищении участников военной операции на Украине и вымогательстве, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.

«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», — говорится в сообщении.

После этого военных похищали и требовали более 3 млн руб. за «невозбуждение уголовных дел» по факту интимной связи с несовершеннолетними, добавили в ведомстве. Там уточнили, что злоумышленники представлялись сотрудниками полиции.

Помимо прочего, банда занималась вымогательством денег у бизнесменов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях. В ее составе оказался житель ростовского села Крым, который работал массажистом, охранником в стриптиз-клуб и фитнес-тренером, имел судимость за мошенничество, а пострадавшим представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Также среди членов группировки — несколько работников спортивного клуба Ростова-на-Дону, один из фигурантов выдавал себя за помощника полпреда президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Трех жителей Приморья обвинили по делу о вымогательстве у военных
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС
Возбуждены дела по ч. 2 ст. 126 (похищение человека) и ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство), которые предусматривают максимальные наказания в виде лишения свободы на сроки 12 и 15 лет соответственно. Фигурантами стали организатор и десять участников группировки, все они находятся в СИЗО Ростова-на-Дону. По их местам жительства прошли обыски, силовики изъяли травматическое оружие с патронами, денежные средства, военную форму с шевронами, технику для связи и стероиды.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Ростовская область ФСБ задержание вымогательство похищение Военная операция на Украине
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