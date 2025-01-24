В Ростовской области задержали банду, похищавшую военных
Силовики задержали членов преступной группировки, которых заподозрили в похищении участников военной операции на Украине и вымогательстве, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Ростовской области.
«Участники группы привлекли двух несовершеннолетних девушек, специализировавшихся на интернет-знакомствах с военнослужащими-участниками СВО для вступления с ними в интимную связь», — говорится в сообщении.
После этого военных похищали и требовали более 3 млн руб. за «невозбуждение уголовных дел» по факту интимной связи с несовершеннолетними, добавили в ведомстве. Там уточнили, что злоумышленники представлялись сотрудниками полиции.
Помимо прочего, банда занималась вымогательством денег у бизнесменов в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях. В ее составе оказался житель ростовского села Крым, который работал массажистом, охранником в стриптиз-клуб и фитнес-тренером, имел судимость за мошенничество, а пострадавшим представлялся действующим сотрудником ЧВК «Вагнер». Также среди членов группировки — несколько работников спортивного клуба Ростова-на-Дону, один из фигурантов выдавал себя за помощника полпреда президента России в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
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