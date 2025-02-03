 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Возвращение советской армии из войны в Афганистане, при которой множество людей получили боевой опыт, сыграло важную роль при формировании преступных банд, напомнил Дуда. Он предупредил, что Украина может пережить тот же опыт
Фото: Сергей Нужненко / Reuters
Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Прекращение боевых действий в российско-украинском конфликте может привести к резкому подъему международной организованной преступности, в связи с чем Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности. Об этом в интервью Financial Times заявил польский президент Анджей Дуда.

Преступность перекинется через границу Украины в Польшу, а затем в Западную Европу и США, опасается Дуда. Польский президент предложил представить ситуацию, в которой тысячи людей, «сражавшихся с Россией», вернутся с передовой, имея психические проблемы и будут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Президент сравнил ситуацию с происходящим в России в начале 1990-х годов, когда советские ветераны войны в Афганистане влились в вооруженные группировки. «Просто вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал Дуда.

В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы
Общество
Харедин&nbsp;Фейзулла

Польша выполняет роль логистического узла для военной и гуманитарной помощи и продолжит поддерживать ее в будущем, пообещал Дуда и добавил, что при этом размещать в этой стране польские войска не обязательно. Он бы хотел, чтобы польская сторона участвовала в потенциальных переговорах Киева и Москвы, если будут приглашены другие государства, чтобы Варшава действовала в интересах Украины.

«Если мы посмотрим на этот возрожденный российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают», — уверен Дуда.

Российские власти критически относятся к поставкам западного вооружения Украине и обещают, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. В Минобороны заявляли о попадании некоторого отправленного Украине оружия на черный рынок, после чего оно «расползлась по Ближневосточному региону». Преступные круги Финляндии могли получить оружие из зоны конфликта на Украине, сообщала финская полиция.

Читайте РБК в Telegram.

МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией

Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков

Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша Анджей Дуда преступность
Материалы по теме
В Польше у границы с Россией упал метеозонд с надписями на кириллице
Общество
В Химках задержали мужчину, вышедшего с оружием на балкон
Общество
Трамп заявил, что у США запланированы контакты с Россией и Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Астраханский ГПЗ остановил работу перед атакой дроновПолитика, 12:25
Как сделать сотрудников самозанятыми и не получить претензии ФНСPro, 12:24
На семинаре по франчайзингу рассказали, как правильно оформить ноу-хауФраншизы, 12:15
Reuters узнал о неполных поставках военной помощи США Украине при БайденеПолитика, 12:14
Стало известно о состоянии основателя батальона «Арбат» после взрываПолитика, 12:11
Чему 50-летним инвесторам стоит поучиться у инвесторов-зумеровPro, 12:09
Депутат заявил о перспективе приравнять рассрочку в ₽60 тыс. к кредитуФинансы, 12:05
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Дюков отреагировал на слова представителя УЕФА о возможном допуске РоссииСпорт, 12:05
Азиатские рынки упали на фоне указа Трампа о введении пошлинИнвестиции, 12:04
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на УкраинеПолитика, 12:03
Тарасова отреагировала на сообщения об ухудшении здоровьяСпорт, 12:02
Спирт и спекуляции: чего ждать от акций Novabev GroupИнвестиции, 11:55
На место взрыва в ЖК «Алые паруса» прилетел вертолетПолитика, 11:53
Как выглядят самые дорогие квартиры Москвы в продаже в 2025 годуНедвижимость, 11:46