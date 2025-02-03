Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине

Возвращение советской армии из войны в Афганистане, при которой множество людей получили боевой опыт, сыграло важную роль при формировании преступных банд, напомнил Дуда. Он предупредил, что Украина может пережить тот же опыт

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Прекращение боевых действий в российско-украинском конфликте может привести к резкому подъему международной организованной преступности, в связи с чем Киеву потребуется «массированная поддержка» для обеспечения безопасности. Об этом в интервью Financial Times заявил польский президент Анджей Дуда.

Преступность перекинется через границу Украины в Польшу, а затем в Западную Европу и США, опасается Дуда. Польский президент предложил представить ситуацию, в которой тысячи людей, «сражавшихся с Россией», вернутся с передовой, имея психические проблемы и будут страдать от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Президент сравнил ситуацию с происходящим в России в начале 1990-х годов, когда советские ветераны войны в Афганистане влились в вооруженные группировки. «Просто вспомните времена, когда распался Советский Союз, и насколько вырос уровень организованной преступности в Западной Европе, а также в США», — сказал Дуда.

Польша выполняет роль логистического узла для военной и гуманитарной помощи и продолжит поддерживать ее в будущем, пообещал Дуда и добавил, что при этом размещать в этой стране польские войска не обязательно. Он бы хотел, чтобы польская сторона участвовала в потенциальных переговорах Киева и Москвы, если будут приглашены другие государства, чтобы Варшава действовала в интересах Украины.

«Если мы посмотрим на этот возрожденный российский империализм, то в данном конкретном случае польские и украинские интересы совпадают», — уверен Дуда.

Российские власти критически относятся к поставкам западного вооружения Украине и обещают, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей. В Минобороны заявляли о попадании некоторого отправленного Украине оружия на черный рынок, после чего оно «расползлась по Ближневосточному региону». Преступные круги Финляндии могли получить оружие из зоны конфликта на Украине, сообщала финская полиция.