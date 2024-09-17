В Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников Европы

Сотрудники полиции Испании задержали одного из самых разыскиваемых преступников в Европе, которого обвиняют в торговле наркотиками, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Беглец возглавлял вместе с членами семьи и близкими ему людьми преступную организацию и имел три ордера на арест, выданных бельгийскими властями», — говорится в публикации.

В МВД не называют имени мужчины. Известно, что он из Албании. В Бельгии он приговорен к 29 годам лишения свободы по 13 пунктам обвинения, рассказали в ведомстве. С 2014 по 2018 год беглец возглавлял преступную организацию, занимающуюся выращиванием и торговлей каннабисом. На незаконной деятельности он заработал более $4 млн, добавили в полиции.

Розыск мужчины испанские полицейские начали в январе 2023 года. Они сотрудничали со сотрудниками бельгийского правительства. Беглеца удалось задержать 12 сентября 2024 года в Мадриде. В настоящее время он находится в Национальном суде Испании.