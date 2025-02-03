В Думе захотели отдать 15 первых мест на маркетплейсах товарам из России

Законопроектом предлагается обязать маркетплейсы показывать пользователю первыми карточки российских товаров. Идея о «российской полке» в рознице обсуждается с 2023 года, но единого мнения о механизме реализации у кабмина пока нет

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты предложили обязать маркетплейсы показывать в своих каталогах первыми 15 товаров только отечественного производства, соответствующий законопроект внесен в Госдуму (копия есть у РБК). Его подготовил замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, законопроект поддержали депутаты его фракции и глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

В законопроекте предлагается дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и прописать в нем, что онлайн-магазины и маркетплейсы обязаны обеспечить показ товаров российского происхождения на первых 15 позициях своих каталогов или в выдаче при поисковом запросе пользователя.

Правом определять критерии «отечественности» товаров предлагается наделить правительство. При этом оно будет учитывать степень локализации производств в России, говорится в пояснительной записке.

Наличие такой «российской полки» на маркетплейсах даст преимущество российским производителям, стимулирует их рост и улучшит реализацию их продукции, считает автор инициативы Дмитрий Гусев. Это поможет развивать российскую индустрию и усилит конкурентоспособность российских товаров. Кроме того, мера поможет повысить занятость населения и приведет к увеличению налоговых поступлений, уверен депутат.

Идея ввести «российские полки» в розничных магазинах обсуждается с 2023 года, когда депутат «Единой России» Татьяна Буцкая выступила с такой инициативой. В законопроекте не была указана минимальная обязательная доля российских товаров — эту величину должен был определять уполномоченный орган для каждой категории товаров, исходя из результатов мониторинга рынка.

К октябрю 2023 года законопроект был доработан — в него добавили онлайн-розницу. Долю отечественной продукции должен был определять Минпромторг, но она должна составлять не более 50% или 50 первых карточек товаров.

Минэкономразвития сочло тогда идею с онлайн-торговлей не реализуемой по техническим причинам, поскольку это потребует перестройки алгоритмов с сохранением для покупателя возможности получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

В Минпромторге, однако, посчитали, что технически решить проблему можно. Для этого маркетплейсы должны будут предусмотреть требуемое число карточек под российские товары, а для остальных будут действовать существующие алгоритмы.

Тем не менее законопроект так и не внесли в Госдуму. В июне 2024 года министр промышленности и торговли Антон Алиханов допускал, что это может произойти в осеннюю сессию. «Он [законопроект] поддерживается органами власти, точные параметры пока прорабатываются. Опробовать механизм квотирования предполагается на тех категориях потребительских товаров, в которых у нас уже имеются существенные производственные возможности. В первую очередь это бытовая химия, косметика, парфюмерия, средства гигиены», — говорил министр.

В осеннюю сессию проект закона также не был внесен. В декабре Алиханов сообщал, что его министерство подготовило обновленную версию законопроекта и обсуждает ее с другими ведомствами. По новой версии, по его словам, создание «российской полки» планируется начать с бытовой химии и повседневной косметики, в дальнейшем подключать другие товары.

Депутат Буцкая сообщила РБК, что пока не ознакомилась с инициативой Дмитрия Гусева. Ее собственная инициатива сейчас находится на этапе окончательной доработки, рассказала она. «Мы уже больше полутора лет работаем над тем, как закон будет реализовываться, готовим все необходимые нормативные акты с четким описанием правил работы для магазинов, поставщиков, производителей. Это самое сложное. Чтобы закон работал, у него должна быть «дорожная карта» его реализации», — пояснила Буцкая.

Один из блоков вопросов, требующих решения, — определить, кто является российским производителем, в том числе кто является владельцем марки, где находится место производства, будут ли входить в эту категорию производители из стран ЕАЭС, второй блок вопросов связан с нюансами размещения товаров на «российских полках» в офлайн-рознице, а третий — с размещением товаров в онлайн-магазинах, рассказала Буцкая.