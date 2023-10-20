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Минэк счел нереализуемой идею о «российской полке» на маркетплейсах

Минэк счел нереализуемой идею о приоритете российских товаров на маркетплейсах
В законопроекте предложено отводить 50 первых карточек в поисковой выдаче маркетплейсов под некоторые российские товары. Минэк назвал идею нереализуемой. Приоритет для отечественной продукции хотят ввести и в офлайн-торговле
Фото: РБК
Фото: РБК

Идея о приоритетном размещении российских товаров в выдаче маркетплейсов нереализуема, заявило Минэкономразвития в отзыве на законопроект о «российской полке» в торговых сетях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. Его получение газете подтвердили в Минпромторге.

Законопроект о «российской полке» был разработан весной, писали «Известия». Изначально он касался только офлайн-торговли: торговые сети собирались обязать размещать отдельно определенные непродовольственные товары российского происхождения согласно перечню в требуемом количестве. Но в октябре, как сообщила газета, появилась аналогичная идея и для маркетплейсов. Предполагалось, что речь будет идти о требовании показывать в числе первых 50 карточек товаров только российские.

Минэк назвал механизм реализации этого предложения «неясным», поскольку он потребует перестройки алгоритмов с сохранением для покупателя возможности получать предложения о товарах, основанные на его предпочтениях.

«Запрос формируется покупателем по заданным им критериям, в том числе посредством указания на конкретный товар. В этой связи безусловное первоочередное размещение предложений о заключении договора купли-продажи товаров российского происхождения может быть не обеспечено по техническим (объективным) причинам», — сказано в отзыве.

В разговоре в «Ведомостями» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (в нее входят Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет») Артем Соколов также сказал, что для реализации подобной идеи маркетплейсам придется перестраивать рекомендательные алгоритмы, а это приведет к издержкам.

В Минпромторге заявили, что технически решить проблему можно: маркетплейсы должны будут предусмотреть требуемое число карточек под российские товары, а для остальных будут действовать существующие алгоритмы.

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Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью «РИА Новости» сообщил, что законопроект о «российской полке» отправлен на заключение в правительство. По его словам, на данном этапе рассматривается его применение для четырех категорий товаров: «парфюмерия, косметика, средства гигиены и бытовая химия».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
маркетплейс Минэкономразвития Минпромторг
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