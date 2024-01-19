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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР задержали передававшую Киеву данные о военных женщину

ФСБ: в ЛНР задержали женщину, передававшую ГУР Украины данные о военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали женщину, передававшую Главному управлению разведки (ГУР) Украины данные о российских военных, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность гражданки Украины, действовавшей в интересах спецслужб иностранного государства», — говорится в сообщении УФСБ по ЛНР.

В ЛНР задержали передававшую Киеву данные о военных женщину
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По данным спецслужбы, женщина, «руководствуясь личными мотивами», сообщала ГУР о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии, которые задействованы в ходе военной операции на Украине.

В отношении гражданки Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса (шпионаж), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 20 лет.

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15 января Курганский областной суд признал 20-летнего студента виновным в работе на спецслужбы Украины и приговорил к пяти годам колонии общего режима. По информации ФСБ, мужчина получил инструкции от представителей иностранной организации и запланировал совершить диверсии на объектах военной и социальной инфраструктуры, а также собирать и передавать данные о расположении воинских частей.

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